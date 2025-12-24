Naslovnica
Lady Gaga za božič podarja brezplačen koncert

Los Angeles, 24. 12. 2025 12.05 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Lady Gaga že na prvi postaji promocijske turneje modno navdušila.

Glasbena zvezdnica Lady Gaga je pred iztekom leta poskrbela za še eno presenečenje. Svojim oboževalcem bo na božični večer podarila poseben koncert, ki si ga bodo lahko brezplačno ogledali na platformi YouTube. Nastop Harlequin Live: One Night Only bo za evropske oboževalce na voljo v zgodnjih jutranjih urah božičnega dne.

Leto 2025, ki ga je revija Rolling Stone označila za leto preporoda Lady Gaga, se počasi izteka. Glasbena zvezdnica pa je poskrbela, da njeni oboževalci za praznike ne ostanejo praznih rok.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na Instagramu je razkrila, da je pred dnevi posnela poseben koncert, ki bo brezplačno na voljo na spletni platformi YouTube. Američani bodo v njem lahko uživali že v popoldanskih urah božičnega večera, na staro celino pa prihaja v zgodnjih jutranjih urah božiča.

Nastop Harlequin Live: One Night Only bo osredotočen na pesmi z albuma Harlequin, ki ga je Gaga izdala ob premieri filma Joker: Norost v dvoje, ki je sicer med gledalci požel mešane odzive. Album si je po drugi strani prislužil grammyjevo nominacijo, eno od sedmih, ki se jih je pevka razveselila letos.

"Vesele praznike vam in vašim," je ob najavi koncerta zapisala glasbenica, ki bo konec leta izkoristila za počitek med svetovno turnejo.

Joker Out ustvarili poseben slovarček

