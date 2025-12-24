Lady Gaga za božič podarja brezplačen koncert

Leto 2025, ki ga je revija Rolling Stone označila za leto preporoda Lady Gaga , se počasi izteka. Glasbena zvezdnica pa je poskrbela, da njeni oboževalci za praznike ne ostanejo praznih rok.

Na Instagramu je razkrila, da je pred dnevi posnela poseben koncert, ki bo brezplačno na voljo na spletni platformi YouTube. Američani bodo v njem lahko uživali že v popoldanskih urah božičnega večera, na staro celino pa prihaja v zgodnjih jutranjih urah božiča.

Nastop Harlequin Live: One Night Only bo osredotočen na pesmi z albuma Harlequin, ki ga je Gaga izdala ob premieri filma Joker: Norost v dvoje, ki je sicer med gledalci požel mešane odzive. Album si je po drugi strani prislužil grammyjevo nominacijo, eno od sedmih, ki se jih je pevka razveselila letos.

"Vesele praznike vam in vašim," je ob najavi koncerta zapisala glasbenica, ki bo konec leta izkoristila za počitek med svetovno turnejo.