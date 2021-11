Lady Lotus v novi skladbi Tujca o osamljenosti v dvoje

Če so Lady Lotus v svoji prvi skladbi Ljubezen ni poker plavali nekje med prevaro in iskrenostjo v ljubezni, se s svojo novo alter pop skladbo Tujca ukvarjajo z dialogom oz. njegovim pomanjkanjem. Skladba Tujca je reakcija na osamljenost v dvoje in iskanje samega sebe skozi pogled nekoga, ki je bil nekdaj tvoja sorodna duša. Nekoč dialog se je zaradi pomanjkanja pristnega stika s časom spremenil v jezen ljubezenski monolog in zaljubljenca sta si postala tujca.

Lady Lotus s skladbo Tujca nadaljujejo svojo glasbeno pot, ki jih nosi po poljanah alternativnega popa. V ospredju skupine je vokalistka Hana Jerončič, ki skrbi tudi za vizualno podobo zasedbe, ki jo sicer sestavljata še basist Klemen Bartol in kitarist Blaž Hribar. Tudi tokrat se je Hana sama lotila idejne zasnove videospota za Tujca. Za lokacijo snemanja si je Hana izbrala staro, zapuščeno hišo, predvideno za rušenje. Prazna, opustela in zobu časa prepuščena stavba je tako postala popolna prispodoba osamljenosti in pomanjkanja pristnega stika, o čemer pravzaprav skladba tudi govori. Tako, kot je zapuščena hiša, kjer so snemali videospot, je zapuščena tudi protagonistka zgodbe (Hana Jerončič). Lady Lotus so videospot posneli s Tomažem Marcem, ki deluje v okviru produkcijske ekipe Production Lair.