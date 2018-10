Lahko Čuki živijo od spominov?

Ob treh desetletjih svoje kariere so se Čuki odločili, da bodo obletnici v čast pripravili mega koncert. No, še prej pa imajo polne roke dela tudi z ustvarjanjem, in tako so 10. 10. ob 10. uri in 10 minut na Fužinskem gradu predstavili novo pesem s Kvatropirci z naslovom Če se od spominov da živet'.

Čuki in Kvatropirci predstavljajo pesem in videospot Če se od spominov da živet'. FOTO: Izvajalec PesemČe se od spominov da živet' je napisal avtor številnih že skoraj ponarodelih uspešnic Jože Potrebuješ, ki je tudi dal pobudo za prav posebno sodelovanje. "Ko smo septembra v Bohinju na prireditvi ob 240. letnici prvega vzpona na Triglav prvič skupaj zapeli Čuki in Kvatropirci legendarno pesem Tri planike, me je prešinilo, da bi nekaj ušpičili skupaj. Takoj smo je ujeli glasovno, postali pa smo tudi dobri prijatelji," je zaupal Jože. Glavni vlogi v videospotu, ki ga je sicer režiralJani Pavec, sta odigrala Jernej Tozon in nekdanja miss SlovenijeTina Petelin. Čuki bodo kar nekaj glasbenih prijateljev povabili tudi na koncert ob 30-letnici na Martinovo nedeljo v Cankarjev dom. Obljubljajo, da bo v določenem trenutku na odru toliko Čukov, kot jih ni še nikoli. Za koncert, ki bi se zlahka imenoval "pesmi vaše in naše mladosti" sicer obstaja ogromno zanimanje, saj ta skupina v vseh treh desetletjih in skoraj 4.000 nastopih takšnega samostojnega koncerta še ni imela. Oglejte si videospot!