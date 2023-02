Laibach bo prva tuja skupina s celim koncertom, ki bo nastopila v Ukrajini

Slovenska glasbena skupina Laibach, ki je na odprtju svetovnega nordijskega prvenstva v Planici navdušila, je napovedala koncert v Kijevu. To bo prvi polni nastop tuje skupine, odkar je Ukrajina v vojni z Rusijo. Konec marca bodo nastopili v Bel Etage Music Hallu. Kot so zapisali v napovedi koncerta na svojem profilu na Facebooku, bodo z nastopom v Ukrajino vrnili Evrovizijo, saj tja po lanskoletni zmagi na omenjenem tekmovanju tudi sodi.

"Medtem ko se preostala Evropa pripravlja na praznovanje svoje ideje o svobodi in solidarnosti 9. maja v Liverpoolu, bo Laibach Evrovizijo odpeljal nazaj v Ukrajino, kamor spada in kjer se trenutno odvija edina prava in resnična vizija Evrope," je v svojem slogu nastop v Kijevu napovedala slovenska glasbena skupina Laibach. S koncertom konec marca bodo tako postali prva tuja glasbena skupina, ki bo v celoti izvedla nastop v Ukrajini, odkar so v vojni z Rusijo. Lani je na podzemni železnici manjši koncert v podporo Ukrajincem sicer že odigrala irska skupina U2.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot so še zapisali glasbeniki, bodo denar od koncerta podarili v dobrodelne namene in s tem pomagali živalim v Ukrajini. "Laibach s tem podpira Ukrajino in Ukrajince v njihovem boju proti ruski in kateri koli drugi agresiji," so še zapisali na Facebooku.

icon-expand Laibach so znani po svojih koncertih v času vojn. FOTO: Ciril Jazbec

Laibach so sicer znani po svojih koncertih v času vojn. Leta 1995 so dvakrat nastopili v Sarajevu, medtem ko so mesto med vojno v Bosni oblegale sile bosanskih Srbov. "Zato se zavedamo pomena upiranja psihologiji nasilja in konflikta s civilno držo in podpiranjem normalnega življenja, kar koli že to pomeni v danem kontekstu," so povedali člani skupine in dodali, da ne smemo dovoliti, da cinizem vojne ali cinizem strateških interesov kapitala naša življenja popolnoma spremeni v izredno stanje.