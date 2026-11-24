Videoigre že nekaj časa veljajo za pomemben del zabavne industrije. Njihov razvoj je bil sprva eksploziven, pozneje pa so jih začeli ustvarjati premišljeno, načrtovano in vanje vlagati vedno več sredstev. Pomemben del so postali zgodba, vizualna dovršenost in glasbena podlaga. Ta izstopa tudi pri najnovejši različici franšize GTA 6, ki je že dobila svojo razširjeno izdajo kompilacije Grand Theft Auto 6: The Album, na kateri so k 34 pesmim iz prvotne izdaje dodali še 23 novih.

GTA 6 že podira rekorde v prodaji. FOTO: AP

Pesmi za igro, ki že velja za pravi fenomen in podira rekorde v prodaji, so prispevali številni zvezdniki, med njimi Justice, Keith Richards, Travis Scott, Cardi B, Dua Lipa, Zara Larsson in Camila Cabello, glasbo pa so, poleg Slovenca Aneja Piletiča, ki ustvarja pod imenom Oliver Rio, prispevali tudi Laibach. Za 24ur.com so povedali, kako je prišlo do sodelovanja in kaj jim to pomeni.

Laibach so za igro GTA 6 prispevali svojo Geburt einer Nation. FOTO: Nika H. Praper & Ludvik

Kako je prišlo do tega, da je vaša pesem del soundtracka igre GTA?

Očitno so ustvarjalci igre ocenili, da se Laibach dobro ujema z njihovim virtualnim svetom, in so nas kontaktirali.

Zakaj prav skladba Geburt einer Nation? Kdo jo je predlagal?

To bi morali vprašati ustvarjalce igre. Vsekakor gre za zanimivo izbiro. Geburt einer Nation je naša predelava skladbe One Vision skupine Queen, v kateri se testosteronska pop himna spremeni v nekaj precej bolj dvoumnega in distopičnega. Glede na naravo igre GTA je izbira skoraj logična.

Kaj za Laibach pomeni, da je del tega fenomena?

Vsekakor je to zanimiv kontekst za nas, predvsem pa tudi dobra priložnost, da skupino prek igre odkrije povsem nova publika.

Kaj menite o povezovanju videoiger in popularne glasbe?

Videoigre so danes ena dominantnih oblik popularne kulture, glasba pa je bistveni del njihove identitete. Povezovanje teh svetov je zato povsem naravno. Navsezadnje gre za različne pojavne oblike iste industrije – industrije pozornosti.

Laibach so že na albumu MUSICK opozarjali na ustvarjanje z umetno inteligenco. FOTO: Nika H. Praper & Ludvik

Bi svojo glasbo dali za igro, ustvarjeno v celoti s pomočjo umetne inteligence?