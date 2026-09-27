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Glasba

Laibach drugi del evropske turneje začeli v Ljubljani

Ljubljana, 27. 09. 2026 15.29 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Tjaša Železen Alen Podlesnik
Laibach

'Najbolj subverzivni album leta' bo kmalu dobil nadaljevanje. V razprodanem Kinu Šiška je sinoči skupina Laibach predstavila prihajajoči album Musick: Encore. Pri projektu so med drugim združili kreativne moči z Bojanom Cvijetićaninom in Senidah, koncert pa so obiskali tudi številni oboževalci iz tujine.

Laibach nadaljuje z drugim delom evropske turneje, ki se je pričel z dvema koncertoma v ljubljanskem Kinu Šiška, že 29. septembra pa jima sledi jubilejni 40. koncert v Londonu, tokrat v eminentni dvorani Islington Assembly Hall.

Znamenita domača zasedba, ki že desetletja brezkompromisno ruši pravila in meje glasbe, je nastopila s povsem novim koncertnim programom. Poleg izbranih skladb iz svojega bogatega repertoarja so predstavili tudi material z novega albuma, s katerim so se maja podali na obsežno evropsko turnejo in odprli novo poglavje svoje zgodbe.

Kolektiv, ki je po mnenju referenčnih mednarodnih medijev v dobi digitalnega zasužnjevanja potreben bolj kot kdajkoli prej in še nikoli ni zvenel tako relevantno, ima za sabo vrsto odmevnih nastopov po tujini in doma.

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24ur.com Laibachi navdušili slovenske in tuje oboževalce v Kinu Šiška
24ur.com Nov album skupine Laibach z veliko odmevnimi imeni
24ur.com Skupina Laibach predstavila nov album Musick
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KOMENTARJI2

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biggbrader
27. 09. 2026 21.55
Od Lj do SK ?! Izpeto, preživeto, preveč politično. Samo še za Juniorjeva ušesa.
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0 0
Delavec_Slo
27. 09. 2026 21.34
Drenje brez furma!
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+2
2 0
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