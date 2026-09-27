Laibach drugi del evropske turneje začeli v Ljubljani

Laibach nadaljuje z drugim delom evropske turneje, ki se je pričel z dvema koncertoma v ljubljanskem Kinu Šiška, že 29. septembra pa jima sledi jubilejni 40. koncert v Londonu, tokrat v eminentni dvorani Islington Assembly Hall.

Znamenita domača zasedba, ki že desetletja brezkompromisno ruši pravila in meje glasbe, je nastopila s povsem novim koncertnim programom. Poleg izbranih skladb iz svojega bogatega repertoarja so predstavili tudi material z novega albuma, s katerim so se maja podali na obsežno evropsko turnejo in odprli novo poglavje svoje zgodbe.

Kolektiv, ki je po mnenju referenčnih mednarodnih medijev v dobi digitalnega zasužnjevanja potreben bolj kot kdajkoli prej in še nikoli ni zvenel tako relevantno, ima za sabo vrsto odmevnih nastopov po tujini in doma.