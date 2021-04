Laibach maja z albumom We Forge the Future

Laibach: The Sound of Music v Gradcu

Kot piše v sporočilu za javnost, so Laibach v muzeju ponovili zgodovinski performans s 23. aprila 1983 v sklopu XII. zagrebškega glasbenega bienala, ki je še za časa Jugoslavije vodil v besno javno in medijsko kampanjo proti skupini. Temu je sledila prepoved nastopanja skupine Laibach v Sloveniji in Jugoslaviji, ki je trajala vse do leta 1987.

"V glasbenem smislu album dokumentira Laibach, kako so se vrnili k svojim noise/industrial koreninam in svojim znanim komadom iz omenjenega obdobja, kot so Smrt za Smrt, Boji in naslovna pesem," sporočajo iz skupine.

Skupina je lani obeležila 40 let delovanja. Na Ljubljanskem gradu je izvedla koncert, pripravili pa so ji tudi razstavo plakatov. Organizatorji koncerta so v sporočilu za javnost tedaj spomnili, da so Laibach med najbolj prepoznavnimi slovenskimi glasbenimi skupinami, izjemno uveljavljeni pa so tudi na mednarodni, alternativni oziroma neodvisni glasbeni sceni.