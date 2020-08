Laibach: po 40 letih na sceni šele na pol poti?

Kaj povedati o 40 neverjetnih letih glasbe, uspehov na tujem in doma, edinstvenih dogodkov, prelomnih umetniških akcij in še vsega, kar spada zraven, domače kultne zasedbe Laibach? Nastala je leta 1980 v Trbovljah, a je menda "šele" na polovici. Prav je, da si pobliže ogledamo njihovo izjemno kariero.

icon-expand Postava Laibacha z začetka 80. let, s prvim frontmanom, pokojnim Tomažem Hostnikom, v ospredju. FOTO: arhiv filma

Na začetku je bil konec ... Tako se prične eden od dokumentarcev o skupini Laibach. 4. maja 1980 je umrl jugoslovanski predsednik Josip Broz Tito, Laibach pa je nastal 1. junija v Trbovljah, na dan obletnice upora trboveljskih rudarjev. Laibach konec septembra istega leta priredi razstavo in koncert, ki ju prepovedo zaradi "črnih križev", ki naj bi bili "napačno uporabljeni". Zadeva seveda pride v javnost, začno se polemike, Laibach pa postane predmet negativne propagande. V začetku leta 1982 se njihova dejavnost preseli v prestolnico, ko imajo v disku FV 112/15 razstavo in koncertŽrtve letalske nesreče, kar izvedejo na doma narejenih instrumentih in opremi, ki razpada pred očmi gledalcev, zato jih do konca ne ostane prav veliko. Nekateri kritiki jim očitajo pomanjkanje komercialnega naboja, spet drugi so navdušeni, da so s svojim industrijskim zvokom brez dvoma na svetovnem nivoju. Laibach začne skozi manifeste uveljavljati svoj retrogardistično-totalitaristični pogled na umetnost, hkrati pa vzbujajo zgražanje in hudovanje nad plakati s križi, ki jih ilegalno izobešajo po Ljubljani, mnogim pa gre v nos tudi nemško poimenovanje, četudi je bilo moč po mestu videti kanalizacijske pokrove z enakim poimenovanjem. Polemike okoli imena so spet dosegle medije, septembra pa Novi Rock '82 začnejo prav z vprašanjem iz pisem bralcev v Delu, ko se je neka gospa spraševala, "ali je mogoče, da je kdo dovolil, da nosi v Ljubljani, prvem mestu heroju v Jugoslaviji, neka mladinska skupina ime, ki hoče priklicati bridki Laibach?" Stoični frontman Tomaž Hostnik nastopi v vojaški uniformi in nepremično kljubuje tudi steklenici, ki mu prileti v glavo. Hostnik se nato decembra, po lastni izbiri, odloči, da za vedno zapusti skupino in ta svet. Za njim ostajajo njegove umetniške slike, nekatere tudi nedokončane, ter edinstveni manifest Apologija Laibach.

"Otroci duha smo in bratje moči, katere obljuba se ne izvrši" Na Hostnikovo mesto nato stopi Milan Fras, obraz Laibacha, ki do danes ostaja najbolj prepoznaven, četudi so uradna imena štirih osebnosti (t. i. vier personen) Dachauer, Eber, Keller in Saliger. Leta 1983 Laibach razstavlja v eni od zagrebških galerij, a jo predčasno zaprejo, ker nočejo ostraniti nekaj domnevno spornih slik. Aprila nastopijo v Ljubljani z Last Few Days in 23 Skidoo, nato pa še na glasbenem bienalu v Zagrebu, od koder pa mora Laibach dobesedno pobegniti z vlakom, saj si privošči nezaslišano predrznost, ko je pri eni od pesmi predvajal posnetek Titovega govora, čez njega pa so projicirali "video zanko" porno filma, kar je izzvalo ogorčenje pri prisotnih špicljih, zato so koncert prekinili. Z založbo ZKP RTV jim promotor Igor Vidmar leta 1983 uredi pogodbo za prvi album Nebo žari, ki pa jo razveljavijo. Novinar Jure Pengov jim pripravi nekakšno televizijsko sojenje v oddaji Tednik, kjer se člani pojavijo nepremični, v vojaških uniformah, zlovešče osvetljeni od spodaj, govornik, ki odgovarja na novinarjeva vprašanja, pa v bistvu bere njihove parole v slogu"umetnost je vzvišeno poslanstvo, in kot tako zavezuje k fanatizmu". Pengov jih sprašuje tudi, kako jim je ime, zakaj se tako oblačijo, če se bojijo, da jih ne bo kdo prebunkal, in jim na koncu zažuga, da upa, da se"bo morda zdaj kdo zganil in preprečil te nevarnosti, srhljive ideje in opredelitve sredi Ljubljane". Tudi po zaslugi tega prispevka je Laibach postal državni sovražnik številka ena. Skupini prepovedo delovanje, saj se pristojni organi odločno izrečejo proti njihovim konceptualnim idejam in opredelitvam. Člani se zato nekoliko umaknejo, nekateri na Kum, drugi kar v Pleterje.

icon-expand Prvi album Laibacha, ki je po nekajletnih "porodnih krčih" izšel 27. aprila 1985. FOTO: Izvajalec

Turneja po okupirani Evropi in plošče v tujini Konec leta se Laibach odpravi na prvo evropsko turnejo po "okupirani Evropi" z zasedbo Last Few Days, na kateri imajo sedemnajst koncertov v osmih državah. Koncertni dokumenti nekaterih od teh nastopov obstajajo na nekaj (zdaj zelo redkih) kasetnih izdajah. Laibach se leta 1984 odpravi v tujino, natančneje v London, z nalogo, da najde založbo, ki mu bo izdala ploščo. Preživljajo se s fizičnimi deli, pa vse do varušk, ter celo statirajo kot vojaki v filmu Full Metal JacketStanleyja Kubricka. Prvi maksi singel jim izda belgijska založba L.A.Y.L.A.H., na katerem so pesmi Boji, SilainBrat moj, britanska založba East West jim izda maksi singelPanorama / Decree, britanska založba Cherry Red pa zatem še maksi singel Die Liebe. Leto 1984 zaključijo z ustanovitvijo Neue Slowenische Kunsta (NSK) skupaj s slikarsko skupino Irwin in gledališčem Sester Scipion Nasice. S svojimi parolami se spet pojavijo v medijih, najbolj znana pa je tista, da"je politika najvišja in vseobsegajoča umetnost in mi, ki ustvarjamo sodobno slovensko kulturo, smatramo sebe za politike". Konec leta 1984 v domu Malči Beličeve v Ljubljani razprodajo anonimni koncert, ki so ga oglaševali brez imena na plakatih s črnim križem, datumom, uro in kraticami dvorane. Posnetek so kasneje objavili na zgoščenki leta 1997.

Končno plošča na domačih tleh Ker je pogodba z ZKP RTV Ljubljana propadla, jim prvenec Laibach leta 1985 izda založba ŠKUC, a na ovitku, razen črnega križa, ni imena Laibach. Na njem so kultne pesmiSredi bojev, Država (s poudarkom, da je "oblast pri nas ljudska"),Mi kujemo bodočnost, Brat moj in druge. Nemška založba Walter Ulbricht Schalfollien jim leta 1984 izda dvojno kompilacijoRekapitulacija 1980-84, leto kasneje pa še kultni koncertni dokument Neu Konservatiw, ki zdaj obe dosegata visoke vrednosti pri zbirateljih. Pri Cherry Redizdajo album Nova akropola (1985), leto 1985 pa je tudi leto, ko vpeljejo lovsko ikonografijo na odru, saj uporabljajo jelenovo rogovje, sekajo drva in celo žive zajce, februarja 1986 pa z gledališčemSester Scipion Nasice pod vodstvom Dragana Živadinova v Cankarjevem domu uprizorijo retrogardistični dogodek, predstavo Krst pod Triglavom, za katero prispevajo originalno glasbo. Gre za spektakel, kakršnega Slovenci dotlej še niso videli. Aprila imajo prvi uradno dovoljeni koncert v Sloveniji, na Humu pri Novi Gorici, poimenujejo pa ga Krvava gruda - plodna zemlja. ZSMS nato na kongresu zahteva legalizacijo imena in delovanja, Laibach pa poleti nastopi v oddaji slovitega Johna Peela na britanskem BBC-ju, septembra pa v Londonu nastopijo tudi v predstavi No Fire Escape in Hell, Michaela Clarka, ki posname tudi zlovešči videospot za mednarodno različico pesmi Država, ki velja še danes za eno najboljših prikazov, kako resno se je jemal Laibach v sredini osemdesetih in s kako "nevarnim" bendom ima svet opravka.

icon-expand Prelomna plošča Opus Dei iz leta 1987. (Foto: Izvajalec)

Opus Deiin založbaMute Konec leta 1986 jim uspe velik met, saj podpišejo pogodbo z založbo Mute Daniela Millerja, ki je bila dom velikih imen kot sta Depeche ModeinNick Cave & the Bad Seeds, ki jim leta 1987 izda prelomni albumOpus Dei (v prevodu: božje delo). Ta pa končno izide tudi pri ZKP RTV Ljubljana, na njem pa so najbolj poznane njihove predelave pesmi kot sta One Vision zasedbe Queen(Geburt einer Nation)inLive is Life (Opus Dei) avstrijske zasedbe Opus. Plošča pusti največji pečat do zdaj, četudi se morajo nekatere izdaje (tudi slovenska oz. jugoslovanska) posloviti od grafike nemškega antinacističnega umetnika Johna Heartfielda, ki predstavlja sekire v obliki svastike. Največji vtis pusti "lovski" videospot, ki so ga posneli tudi ob slapu Savici. Na kompaktni izdaji so se znašle tudi štiri pesmi iz Krsta pod Triglavom, čeprav sta glasbo iz predstave potem izdali založbi Walter Ulbricht Schallfolien in belgijska Sub Rosa.

icon-expand Originalna postava Laibacha iz leta 1980 je ob tridesetletnici izvedla enkratni nastop v MGLC-ju v Ljubljani. FOTO: Miro Majcen

Beatlesi in Stonesi Leta 1987 je izšla še slovenska različica Nove akropole z naslovomSlovenska akropola, naslednje leto, 1988, pa so posvetili dvem največjim zasedbam iz glasbene zgodovine, saj so predelali celotni album Let it be zasedbe The Beatles (brez naslovne pesmi), pesemAcross the Universe pa je zapela Anja Rupel (Videosex). Zanimiv podatek je zagotovo ta, da naj bi album pred svojimi koncerti menda občinstvu vrtel sam Paul McCartney. Izdajo tudi različico skladbe Stonesov Sympathy for the Devil, ki je izšla na dve različnih 12-inčnih maksi singlih s kupom različnim verzij pesmi. Impresivni videospot so posneli v Škocijanskih jamah in v Predjamskem gradu.

Leta 1987 v Hamburgu z glasbo sodelujejo v predstavi Macbeth, ki jo izvedejo v Deutsches Schauspielhausu v režiji Wilfrieda Minksa, album z glasbo iz predstave pa izdajo leta 1990. Leta 1988 nastopijo v newyorški dvorani The Kitchen, Avstrijce razjezijo z nastopom na Dunaju, kjer obiskovalcem filozof Peter Mlakar zabrusi "Avstrijci, vi ste Nemci!", naslednje leto pa se podajo na prvo ameriško turnejo, ko jih z ramo ob rami poslušajo tako skinheadi kot črnci. Desetletnico obeležijo z nastopom v termoelektrarni Trbovlje, kjer je krepko pod ničlo, obiskovalce koncerta pričakajo lokalne mažoretke in godba na pihala, nato pa se v visokem snegu odpravijo še na Kum, kjer proslavijo okroglo obletnico delovanja.

Država NSK,Kapital, NATO, uperzvezdniški Jezus Kristus V letu 1991 ustanovijo državo NSK, "državo v času in prostoru, brez ozemlja, ki dnevno uresničuje utopijo", na novo pridruženim državljanom pa izdajajo tudi veljavne potne liste. Izdajo bogato opremljeno knjigo Neue Slovenische Kunst o prvem desetletju delovanja, posnamejo ploščo Kapital, ki je eksperimentalni elektronski album, ki je nastal v času razglasitve neodvisnosti in vojne za Slovenijo, obelodanijo pa ga leta 1992. Na njem nam poročajo o mladi Evropi in nas prepričujejo, da je "gospodarstvo mrtvo". Sedmo uradno izdajo je obeležila plošča Nato (1994), ki je umetniško redefinirala politični zemljevid Evrope, z rockersko-sintetičnimi predelavami pesmi kot so The Final Countdown (Europe), In The Army Now (Status Quo), War, Dogs of Warin celo Mars on river Drina. Z albumom so pokazali najbolj ušesom všečen material po Opus DeiinLet it be. Napolnjena ljubljanska diskoteka Dakota z živim radijskim prenosom je okrobra leta 1995 pokazala, da so Laibach še kako aktualni in popularni, kar so zabeležili tudi na zgoščeni in videoizdaji Occupied Europe Nato Tour 1994-95, kar je izšlo poleti leta 1996.

Naslednja stopnička je bila njihov pogled na muzikalAndrewa Lloyda Webberja Jesus Christ Superstar, na plošči Jesus Christ Superstars iz leta 1996, na katerem se je znašla tudi Princeova pesem The Cross in God is god zasedbe Juno Reactor. Laibach se je po letu in pol koncertne odsotnosti na domačih tleh maja 1997 vrnil na oder Cankarjevega doma, ob odprtju Evropskega meseca kulture, kjer je že med govorom "z božjo mastjo namazanega" govorca Petra Mlakarja, prizorišče zapustil nadškof Franc Rode. Skupina je nato svoje oboževalce razveselila še s koncertom v Križankah 31. maja, tudi z edinstvenim laserskim šovom. To so bili časi, ko je Laibach v Sloveniji nastopal zgolj enkrat ali še manjkrat na leto. Leta 1998 so sredi maja nastopili v mariborski dvorani ŠTUK, leta 1999 pa si celo leto vzeli premor od nastopanja. Novo tisočletje 1. junija leta 2000 so imeli poseben koncert ob promociji filma Čarovnica iz Blairav logaškem gozdu, slaba dva tedna kasneje so odšli na hannoverski Expo 2000, nato pa konec junija nastopili na edinstvenem koncertu v kleti gradu Vipolže v Goriških brdih, ter celo na Liffu, oktobra v Cankarjevem domu. Leta 2001 jih spet v Sloveniji nismo mogli videti v živo, so pa zato naslednje leto zavili na Koupafest v Metliko, kar je bil eden od treh nastopov v letu 2002.

icon-expand Laibach s Simfoniki v Križankah leta 2016. FOTO: Miro Majcen

Po 23 letih preizpraševanja vesti so septembra 2003 postregli z albumomWAT (v prevodu: "mi smo čas"), novim albumom po sedmih letih. Vmes je na Zemljo padla vesoljska postaja Mir, izginile so države, Laibach monolit pa je molčal, čakal, da se resničnost spet sooči in ujame v prerokbah, ki so bile napovedane. Epsko so predelali celo Siddhartino B Mashino, uprizorili divji ples za vse najbolj zveste oboževalce (Tanz mit Laibach) ter postregli še z močnimi aduti v skladbah Du bist Unser, Das Spiel ist aus, WATinAnti-semitism. Laibach je imel, bolj kot kdaj koli, pogum, da je ostajal barbarski, medtem ko je manipuliral zahodnjaške predstave o strahovih in fantazijah. Z albumom pa so se po ameriškem zgledu vprašali "vprašajte se, ne, kaj Laibach lahko stori za vas, temveč, kaj vi lahko storite za Laibach". "Verjamo v boga, a mu, tako kot Američani, ne zaupamo" Seveda na gre pozabiti na svojevrstni videodokument Razdružene države Amerike, film Saša Podgorška o njihovi turneji po ZDA leta 2004, ki so bile takrat politično razdeljene, vseeno pa jim je uspelo izpeljati petnajst koncertov in dati pošteno lekcijo in sporočilo Američanom. Dvojna kompilacija Anthems je istega leta ponudila prerez delovanja v četrt stoletja, dodatno pesem, priredbo italijanske popevke Mama Leone, ter dodatno zgoščenko remiksov ter 40-stransko knjižico s slikami in teksti o skupini, turnejo WAT pa so pričeli konec julija s koncertom v Delavskem domu v Trbovljah, ter nato v naslednjih štirih letih nastopili na okoli 150 koncertih samo v imenu tega albuma.

Volk, Bach in Wagner Kako zvenijo laibachovske predelave državnih himen smo lahko preverili leta 2006, ko je izšla plošča Volk, na kateri je štirinajst izvirnih predelav, v sodelovanju z ljubljanskim duom Silence. Da lahko Laibach poseže tudi po klasičnih avtorjih, priča leta 2008 izdana plošča LAIBACHKUNSTDERFUGE, njihova interpretacija Umetnosti fuge Johanna Sebastiana Bacha, ki so jo osnovali že leta 2006, ko so jo premierno predstavili na Bachovem festivalu v Leipzigu. Delo, ki temelji na matematičnih algoritmih, je Laibach spodbudilo, da uporabi računalnik za specifično elektronsko interpretacijo, saj Bacha lahko razumemo tudi kot pionirja elektronske in techno glasbe. Ne gre pozabiti, da so 18. septembra 2009 nastopili skupaj z Juno Reactor ob odprtju Kina Šiške v Ljubljani, nato pa odšli na skupno turnejo, ko so imeli še dvanajst koncertov po Evropi. Leta 2009 so predstavili tudi projekt Volkswagner, ko so skupaj s simfoniki predstavili svoj pogled na Richarda Wagnerja, ki so se ga lotili skozi jazz. Pod vodstvom skladatelja in dirigenta Izidorja Leitingerja so po Wagnerjevih motivih uprizorili sonično suito v treh dejanjih, Uvertura k Tannhäuserju, Siegfridova idilaterJeža Valkir.

Tate Modern in koncert 200 metrov pod zemljo Kdor je leta 2011 pohitel, si je lahko privoščil eneda od šeststotih izvodov posebne izdajeGesamtkunstwerk – Dokument 81-86, v kateri je pet vinilnih plošč zgodnjih studijskih in koncertnih posnetkov med leti 1981 in 1986. Dodali so še kup vizualnih sladkorčkov v tem ličnem izdelku skupaj z DVD-jem Touch of evil nastopa v Zagrebu iz decembra 1982. Dogodek posebnega pomena je tudi njihov nastop premierni v galeriji Tate Modern v Londonu, aprila leta 2012, ko so imeli poseben retrospektiven koncert v tej kultni galeriji v Londonu. Prikazali so prerez več kot 30-letnega ustvarjanja, dogodek pa je bil nedvomno vrhunski avdiovizualni spektakel. Malce zatem pa so dobesedno zavzeli še podzemlje. V Velenju so namreč izvedli zgodovinski koncert v rudniku, skoraj dvesto metrov pod zemljo, ko so uprizorili dogodek z naslovom Kohle ist Brot (Premog je kruh), industrijsko suito v sodelovanju z Muzejem premogovništva Slovenije v Velenju. Zadeva se je zapisala v domače glasbene anale, saj kaj podobnega dotlej ni uspelo še nikomur.

icon-expand Laibach so koncert Kohle ist Brot leta 2012 izvedli v rudniku Velenje, 200 metrov pod zemljo. FOTO: Miro Majcen

Jekleno neboinSpectre Kakšno vizijo moraš imeti za film o nacistih, ki okupirajo temno stran meseca in vanj daš glasbo Laibacha dobro ve finski režiser Timo Vuorensola, ki je točno to storil za znanstvenofantastično črno komedijoJekleno nebo (Iron Sky, 2012), Laibach pa je še isto leto izdal kompilacijo svojih priredb An Introduction to ... Laibach / Reproduction Prohibited, ki se začne zWarme Lederhaut (Warm Leatherette), ki jo je kot prvo izdajo za založbo Mute kot The Normal izdal oče založbe Daniel Miller, seveda pa v zbirki najdete še druge njihove interpretacije, z Dylanovsko Ballad of a thin man vred, ki so z leti postale še bolj enkratne in neponovljive.

icon-expand Laibach v galeriji Tate Modern v Londonu leta 2012. FOTO: Miro Majcen

Z albumom Spectre (2014) se je Laibach še enkrat na "novo rodil", čeprav gre za spolirano in trdno formacijo. In kot je sedaj v navadi, bend postavlja pod vprašaj vse toge in zacementirane interpretacije (in predsodke) o sebi, o svoji glasbi, namerah, filozofiji in ideologiji. A Spectre vseeno odmeva kot polnokrvno laibachovsko delo. In zdi se, da je Laibach s tem albumom naredil velik, pomemben in nevaren korak naprej, saj se plošča dobesedno sliši kot politični manifest, "zapakiran" v glasbeno podobo. Veličasten in resen, a igriv, svež in provokativen album je ponudil pesmi in ideje, s katerimi Laibach dokazuje, da mojstrsko obvladuje svoj ​​položaj, obenem pa se je v velikem slogu vrnil na mednarodno prizorišče.

Za 35 let: prvi zahodnjaški bend v Severni Koreji Skupina je imela ob svoji 35-letnici veliko razlogov za slavje. Dobila je namreč uradno povabilo za gostovanje v Severni Koreji, v njeni prestolnici Pjongjang. Kot so napovedali, so šli tja z namenom "združevanja" Severne in Južne Koreje. Namen so imeli izvesti predelave znamenitih skladb iz muzikala Moje pesmi, moje sanje, interpretacije izbranih korejskih skladb in himn ter nekaj lastnih pesmi. Na koncu je vse skupaj skoraj padlo v vodo, saj so od dveh koncertov izvedli samo enega, pa še tega v okrnjeni različici, ker so jim nekaj pesmi cenzurirali. O severnokorejski izkušnji je njihov norveški kolega Morten Traavikposnel film Dan osvoboditve (Liberation Day), ki zanimivo prikaže, na kakšne težave in odzive so naleteli v tej zelo specifični in strogo zaprti družbi. Seveda je bilo gostovanje Laibacha velik svetovni dogodek, ki ga ni spregledala večina relevantnih svetovnih medijev, Laibach pa je dodal nov mejnik v svoji karieri in nasploh v glasbeni zgodovini sveta.

icon-expand Laibach med zgodovinskim obiskom Pjongjanga leta 2015. FOTO: Jure Tepina

"V resnici v Severni Koreji še dolgo ne bodo razumeli, da je Laibach eno tistih ogledal v lunaparku, ki te popači, da se sprašuješ: Sem to res jaz? Tako je bil nastop Laibacha v Severni Koreji popolna zmaga za skupino in popoln poraz za sistem. Tudi če bi Laibachi po korejsko čepeli v krogu in brez inštrumentov peli hvalnice Kimom v ritmu srca velikega vodje, bi bili to še vedno Laibachi," je o izkušnji v Pjongjangu komentiral naš posebni poročevalec Jure Tepina. Film o prvem LP-ju Laibacha Z albumom Also Sprach Zarathustra (2017) so pridali svoj delež k predstavi Matjaža Bergerja, ki je nekakšna elektronska simfonija, LP film Laibach iz leta 2018 režiserja Igorja Zupeta pa prikazuje prelomne trenutke prve petletke ter predstavi ustanovne člane skupine, tudi pokojnega frontmana Hostnika (1961–1982). Dokumentarec razgrinja strategije in taktike delovanja Laibacha in Laibach Kunsta v prvi polovici osemdesetih let, njuno vizionarstvo, duhovitost, preboj železne zavese in okupacijo Evrope. Pričevanja članov, njihovih sodelavcev in sodobnikov v kombinaciji z arhivskimi posnetki in drugimi relikvijami sežejo čez monumentalno mitskost skupine k intimnejšim, še neslišanim zgodbam. Rdeča nit filma pa je ves čas plošča s temeljnimi skladbami Laibachovega opusa: Cari Amici, Sila, Sredi bojev, Država, Dekret, Mi kujemo bodočnost, Brat mojin Panorama. "Naključja so lahko tudi del strategije, so ali niso naključja. Odvisno od definicije. Da se naključje zgodi, je treba pripraviti situacijo. Mi smo bili kar mojstri za ustvarjanje določenih situacij, kjer so se zgodila ta naključja. Imeli smo program, ki smo ga v veliki meri izpolnili," je o tistem času povedal prvi mož zasedbe Jani Novak.

The Sound of Music, Party Songs, Laibach Revisited Album The Sound of Music (Moje pesmi, moje sanje), je bil prvotno zasnovan, ko so bili leta 2015 povabljeni v Severno Korejo, kjer so izvedli precej pesmi iz omenjenega filmskega muzikala iz leta 1965, med drugim My Favourite Things, Edelweiss in Do-re-mi. Ker pa so Severnokorejci nekatere pesmi Laibachu cenzurirali, četudi iz bizarnih razlogov, pa je konec lanskega leta Laibach izdal še EP s šestimi pesmimi Party Songs, na katerem so neobjavljene pesmi z njihove severnokorejske pustolovščine. Tisti, ki pa so kako desetletje nazaj prednaročili njihovo posebno izdajo Laibach Revisited, pa so končno prišli na svoj račun letošnjega januarja, ko je naposled izšla posebna "remasterizirana" vinilna in kompaktna izdaja njihovega prvega albuma z dodatnimi pesmimi in novimi izvedbami izpred desetletja. Dodali so še 150-stransko knjigo Zgodovina terorja, z več kot 50 linoleji Laibacha, esejem Marcela Štefančiča in zapisom nekdanjega predsednika Milana Kučana, v posebni knjižici pa se je razpisal tudi Igor Vidmar, ki je bil boter njihove prve izdaje.

icon-expand Lanska predstavitev albuma The Sound of Music v Cankarjevem domu. FOTO: Miro Majcen

Šele na polovici poti? Laibach je v štirih desetletjih doživel in preživel vse – solunsko, soško fronto, drugo svetovno vojno, Brežnjeva, Kennedya in Tita, 80-ta, 90-ta in 100-ta, Miloševiča, Kučana, Vidmarja in nazi punk afero, štafeto mladosti, afero JBTZ, padec berlinskega zidu, razkroj vzhodnega bloka in vojno v Jugoslaviji, evforijo osamosvojitve in evforijo pridružitve Uniji, preživeli so Jugoslavijo, Slovenijo, Evropo in NSK. V bistvu je preživel sam sebe. Preroki teme in apostoli luči, hvaljeni in prekleti, oboževani in zaničevani glasbeni in ideološki provokatorji, germanofili in slovanofili, ikonoklasti, neoklasicisti, pop industrijalci, in kontroverzna opozicija brezidejni glasbeni sceni. Določili so si hojo po poti večnega preizpraševanja ter opozicije kulturpolitičnim strukturam in totalitarizmu vsakega časa. Trboveljski "inženirji človeških duš" so in še vedno puščajo neizbrisno sled v svetu glasbe, pečat pa so pustili tako v umetnosti kot v politiki. Laibach so celovito umetniško delo, ki je okužil svet ter preživel preizkus časa. "Čas beži, Laibach je nekje na polovici poti. Nismo tipičen bend in nismo obremeni z bendovstvom, smo pa banda, to pa ja. Svoboda je zahtevna stvar, za katero je treba včasih plačati visoko ceno. In ni čisto takšna, kakršno si ljudje morda predstavljajo,"je ob bok nedavni razstavi plakatov Svoboda vodi ljudstvo ob 40-letnici Laibacha, ki je do 1. novembra na ogled v galeriji Ljubljanskega gradu, povedal Novak.