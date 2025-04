OGLAS

Laibach je 20. in 21. novembra leta 1995 že nastopil v sarajevskem Narodnem gledališču. Tik pred drugim koncertom je bil podpisan Daytonski sporazum, ki so ga sprte strani z ozemlja bivše Socialistične federativne republike Jugoslavije podpisale v ameriškem mestu Dayton v zvezni državi Ohio ter z njim končale vojno v Bosni in Hercegovini.

Laibach po treh desetletjih zopet v Sarajevu. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Tretji studijski album Opus Dei iz leta 1987 sestavljajo tudi skladbe Leben heisst Leben, Geburt einer Nation, Leben - Tod, F.I.A.T., Opus Dei, Trans-National, How the West Was Won in The Great Seal, nekaj od teh kot priredbe. Del turneje v podporo na novo izdanemu prenovljenemu albumu je skupina izvedla že lani predvsem po severnem delu Evrope vse do Skandinavije, tokrat pa je med drugim uvrstila Makedonijo, Grčijo, Bolgarijo, Bukarešto in Srbijo. Prvega marca je zasedba nastopila v Novi Gorici kot letošnji Evropski prestolnici kulture, zadnji koncert turneje pa je na njihovi uradni spletni strani napovedan za 11. julij v Kranju. Kot piše v sporočilu za javnost, so v Muzeju rdeče zgodovine v Dubrovniku 23. marca odprli razstavo z naslovom Moč, provokacija, dekonstrukcija - Laibach 1980 - 1995, v prestolnici Črne gore pa so v galeriji Muzeja sodobne umetnosti gostili razstavo Ausstellung! Laibach Kunst: Revolucija još traje.

Laibach Alamut FOTO: Miro Majcen icon-expand