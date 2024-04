'Slovenija je bližje Benetkam kot večina Italije'

Slovenska skupina Laibach, ki je s svojimi koncerti gostovala širom sveta, bo postala študijski predmet na Univerzi v Salernu, kjer se bodo študenti magistrskega študija uprizoritvenih umetnosti in multimedijskih produkcij učili o njenem prispevku k slovenski, balkanski, evropski in svetovni kulturi. Novico so Laibach izvedeli iz medijev, k predmetu jih še niso povabili kot gostov, bi se pa predavanj z veseljem udeležili, če bi bilo temu tako, so povedali za 24ur.com.

Laibach ruši mejnike že desetletja od svojega nastanka, eden teh pa je gotovo tudi predmet na Univerzi v Salernu z naslovom See You in Hell – The Laibachs between three Dissolutions: Yugoslavia, Europe, the World (Vidimo se v peklu – Laibachi med razkrojem Jugoslavije, Evrope in Sveta), kjer bodo študenti preučevali, kakšen kulturni doprinos je skupina bila in je še na območju nekdanje Jugoslavije, sedanje Evrope in celo svetovno. S tem se pridružujejo zvezdnikom, o katerih so se tuji študenti že učili, med njimi je pop senzacija Taylor Swift, ki je – tako kot Laibach – svojevrsten fenomen na glasbeni sceni z vplivom na kulturo in družbo.

Skupina Laibach se je skozi desetletja delovanja predstavila svetovni in slovenski javnosti, podirala mejnike, njeno kulturno vrednost pa so sedaj prepoznali tudi na italijanski Univerzi v Salernu, kjer bodo še ta mesec začeli izvajati predmet, posvečen Laibachom ter njihovemu prispevku k slovenski, balkanski, evropski in svetovni kulturi. Kaj pravite na to? Čas je že bil, da nas tudi v Italiji odkrijejo. Večkrat smo jim morali razlagati, da je Slovenija pravzaprav bližje Benetkam kot večina Italije, ampak Italijani ne znajo razmišljati preveč abstraktno. So pač narod užitkarjev. Ste prva slovenska skupina, ki bo predmet študija, kot je znano, študenti po svetu lahko preučujejo Taylor Swift in njen prispevek družbi, ekonomiji in kulturi, Italijani so se odločili za Laibach. So vas pred tem morda kontaktirali, obvestili o svoji nameri? Kje in kako ste pravzaprav izvedeli za novico? Niso nas kontaktirali, vsaj ne še; tudi mi smo izvedeli to novico iz medijev. Bi se predavanj udeležili, če bi vas povabili, da pojasnite zgodbo v ozadju in odgovorite na morebitna vprašanja slušateljev predmeta? Z veseljem, če jim le ne bi s tem podrli njihovih predstav o nas. Ali pa ravno zato.

Slovenske fakultete se za takšen korak še niso odločile. Menite, da skupina Laibach sodi v študijski predmetnik šol tako doma kot po svetu? Zakaj? Zakaj pa ne? Tu smo, naši smo. Prav gotovo bi predavanja o Laibachu lahko bila bolj zabavna, poučna in zanimiva kot večina učnega čtiva. Ampak vemo – nemo propheta in patria! Slovenska Filozofska fakulteta pred leti ni hotela s prostori gostiti niti seminarja o Laibachu, ki so ga v Ljubljani pripravljali nemški in angleški raziskovalci. Ste si kdaj predstavljali ali si želeli, da bo prišlo do tega, da se bodo učili o ideji skupine Laibach in njenem prispevku h kulturi? Z lahkoto; pravzaprav smo že kar nekajkrat predavali o samih sebi po slovenskih in tujih šolah, tako v srednjih kot visokih. In menda – tako smo slišali – je Laibach v bistvu že vključen v učno čtivo na nekaterih šolah tudi pri nas oziroma nas omenjajo v določenih kontekstih. Ne vemo pa, če spadamo ravno v kulturno pedagogiko ...