Laibach v bran srbskim študentom: Oni branijo dostojanstvo Srbije

Glasbeni kolektiv Laibach je javno podprl srbske študente, ki že tri mesece protestirajo proti vladi in zahtevajo spremebno oblasti. V objavi na družbenem omrežju so objavili sporočilo podpore, v katerem so zapisali, da so študenti tisti, ki branijo dostojanstvo države, najavili pa so tudi dva koncerta v Beogradu.

Skupina Laibach je podprla srbske študente in napovedala dva koncerta v Beogradu. V objavi na družbenem omrežju so zapisali, da imajo mladina in študenti vedno prav, v njih pa vidijo tiste, ki v tem času branijo dostojanstvo Srbije. Poleg Laibach so študente javno podprli tudi Bajaga.

Laibach Alamut FOTO: Miro Majcen icon-expand

"Študenti in mladina imajo vedno prav! Danes rešujejo dostojanstvo Srbije. Z njimi bomo na naših koncertih v Domu mladih 8. in 9. marca. Naredimo Srbijo znova veliko," so zapisali na Instagramu, koncerta pa bosta del njihove evropske turneje Opus Dei Revisited.

Študente so podprli tudi drugi glasbeniki in umetniki iz regije, med njimi tudi Momčilo Bajagić Bajaga. Svojo podporo je jasno izrazil na Facebooku, nato pa odpovedal vse načrtovane koncerte:"Seveda podpiram študente in vse njihove upravičene zahteve. Upam, da bodo te zahteve čim prej izpolnjene, kar bi bilo dobro za vse nas. Naša skupina Bajaga in inštruktorji smo se odločili, da do nadaljnjega odpovemo vse koncertne aktivnosti."