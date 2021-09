Laibach v Kinu Šiška z muzikalom Wir sind das Volk

V Centru urbane kulture Kino Šiška bodo Laibachi z gosti na slovenskih tleh premierno uprizorili glasbeno-gledališki projekt Wir sind das Volk. Muzikal je nastal po motivih in tekstih nemškega dramatika Heinerja Müllerja, leta 2020 pa je nemško premiero doživel v berlinskem gledališču Hebbel am Ufer.

V napovedi dogodka piše, da je zasedba Laibach leta 1984 pripravila glasbo za predstavo Kvartet Heinerja Müllerja, to pa je, v režiji Eduarda Milerja, uprizorila v SNG Drama Ljubljana. Februarja 1985 so po naključju srečali Heinerja Müllerja v Berlinu in izkazalo se je, da je skupino poznal, takrat pa jim je predlagal tudi sodelovanje pri eni od njegovih prihajajočih gledaliških predstav.

"Na žalost se to ni zgodilo, je pa Heiner Müller pozneje uporabil nekaj naše glasbe v eni od svojih gledaliških produkcij. Leta 2019 smo prejeli vabilo Anje Quickert, vodje Internationale Heiner Müller Gesellschaft, ki je predlagala sodelovanje na predstavi Wir sind das Volk, ki temelji na besedilih Heinerja Müllerja. Premiera tega projekta se je zgodila v gledališču HAU (Hebbel am Ufer) v Berlinu 8. februarja 2020," so zapisali člani skupine Laibach.