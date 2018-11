Laibach z 'jodlarsko' skladbo pred izidom albuma

Laibach so album The Sound of Music premierno predstavili 20. septembra v avstrijskem Gradcu.

V videospotu, ki ga je režiral Sašo Podgoršek, poleg Milana Frasa, ki se predstavi v vlogi osamljenega pastirja, nastopijo tudi gostujoči vokalist Boris Benko v vlogi lovca in prisrčne deklice, ki usklajeno izvajajo enostavno plesno koreografijo. Zgodba, ki jo pripoveduje videospot, brez dvoma vzdrami domišljijo.



The Lonely Goatherdpripoveduje igrivo zgodbo pastirja, čigar jodlanje je slišati od daleč in ki se zaljubi v dekle v svetlo rožnatem plašču, jodlanju pa se pridruži tudi njena mama. Videospot zasedbe Laibach, seveda, ponuja možnost nekoliko ali pa popolnoma drugačne interpretacije.



Album The Sound of Music (Moje pesmi, moje sanje) bo uradno izšel 23. novembra, do takrat pa si lahko ogledate, kako je Laibach predrugačil lutkovno točko iz omenjenega filma!