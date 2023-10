Laibachov Alamut: Na svidenje v peklu

"V glavni vlogi je Hasan ibn Saba, heretik, samoproglašeni prerok, istočasno pa velik cinik in filozof, ki je precej ničejanski s svojo voljo do moči, obenem pa tudi duhovit. Gre za resnično osebo, ki jo v iranski zgodovini vidijo malce drugače kot zahodni svet," meni osrednji mož Laibacha, Jani Novak , o glavnem protagonistu Alamuta, ki je sicer karizmatičen verski in politični vodja Ismaelitov ter ustanovitelj skrivnostne islamske sekte asasinov (Hash'shashinov), čigar ime še danes izgovarjajo s strahospoštovanjem.

Velika želja Laibacha je, da bi mogočni projekt Alamut predstavil tudi v Teheranu, v dvorani Vahdat Hall, a so se po koronski epidemiji in zamenjavi oblasti razmere dokaj zapletle. "Nastala je precej specifična situacija, mi smo bili že dogovorjeni s prejšnjo iransko vlado, da bi se koncert lahko zgodil v Teheranu s iranskim simfoničnim orkestrom. Potem se je zgodila korona, kar je za dve leti onemogočilo kakršno koli komunikacijo, nakar se je zamenjala vlada v Iranu, ki ni bila naklonjena Sloveniji. In obratno. Nakar so prišli protesti in zdaj do vojne v Izraelu, kjer je posredno vpleten tudi Iran. Zaenkrat kaže slabo, a bomo videli, mogoče pa vseeno, kdaj v prihodnosti. Mi bomo abolutno poskušali in če bo možno, potem bomo šli in to izvedli," je o načrtih še dodal predstavnik Laibacha.