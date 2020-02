Lambo za posebne namene

Potrpežljivi plesalci in njihovi skriti nameni.

1. KAYTRANADA ft. Kali Uchis - 10 %

Disco muzika in dobra volja sta od nekdaj zraščeni. Še vedno ne dovolj slavni kanadski hiphop, trip-hop in nenazadnje left-fieldovsko soularski producent haitskih korenin Kaytranada občuduje odstotke. Naslovni šifrant njegovega prvega albuma je bil 99,9%. Nekaj let za tem je nosilna uspešnica njegovega drugega albuma Bubba tale sto-odstono namagnetega viža poimenovana 10%. Ženski vokal je - sproščeno in torej brez odstotkovno napornih obrestnih mer - posodila seksapilna Kali Uchis - še ena, ki bi bila lahko bolj slavna. A ni problema. Časa je še dovolj. Bosta že. Tole 10% si 110% nujno pretočite v najljubši vam mobilnik. Vse ostale sladkosti bodo vsak čas prispele kar same. Nasmešek, prosim, še večji, še širši! Ocena: 4,5 2. JUSTIN BIEBER ft. Quavo - Intentions

Čakam en mlahav komad Justina Bieberja. A vse kaže na to, da ga še nekaj časa ne bom dočakal. Melodja je luškana, beat je praktično genijalno igriv, trapersko sanjav, pa vendar čvrst, resen, progresiven, ambiciozen in obenem prijazen, če ne kar spogledljiv. Nadvse ljubka je tudi spotovska predstavitev dobrodelne organizacije, ki se posveča pomoči dekletom in ženskam, ki jim življenje ni prizaneslo. Načeloma je Quavo, tretjina mega-uspešne trapereske zadruge Migos, bolj kot ne za zraven. Čeprav tudi njegova intervencija nikakor ni zanemarljiva. Če tip vzpodbuja in motivira Bieberja, naj bo. Vse za dobro vibracijo. Prelestne popevke imajo vedno prednost. Akcija velja! In Bieberju je spet uspelo. Ocena: 4 3. BRUDAZ - Lambo

Od pred kratkim sem tihi, a lojalen fan dvoglave ljubljanske naveze Brudaz. Trap je njun osnovni motiv. Zelo koncizno, zelo dosledno. Brez dvoma so navijači Brudaz nadvse zadovoljni in potešeni. Njuni napvevi so fantastično izvedeni. Slišnost je kristalno čista. Zafrkancija v rimah dosega visok, visoko-šminkerski nivo. Menimo se o resnično kakovostnem glasbenem produktu, ki te okuži, še predno se ga dotakneš. Toda tu imam eno, sicer manjšo, pa vendar težavo, reklo bi se težavico. Naj pojasnim. Vsakdo, ki ne pozna le pričujočega štikla Lambo, temveč njun prvi albumski komplet z naslovom 1107, bo razumel. Kje je problem? Lambo je ok. Flow, sporočilnost, napoj, vse štima! Ni pa - kar malček paradoksalno - Lambo boljši od sosedov na 1107 listi. V mislih imam songe Arizona, Tokio Drift, Tony, sploh pa superiornega Supreme. Se pravi. Lambo je kar preveč korektna enota, da bi lahko izdala, kako zares in totalno prepričljiva sta Brudaz. Brudaz gresta z Lambo-tom v bistvu le na lov. Globlje resnice na vrsto pridejo šele kasneje, ko hiša za vse povabljene plesalke postane tesna. Vsa čast, lisjaka. Ocena: 4,5 4. ADAM LAMBERT ft. NILE RODGERS - Roses

