Lana Del Rey predstavila šesti album, a se že pripravlja na novega

Lana Del Rey je po dolgi glasbeni karieri še vedno polna zagona. Čeprav je ravnokar izdala svoj šesti album Norman F***ing Rockwell, je v intervjuju za The Times povedala, da se že pripravlja na sedmi album, ki ga bo predstavila naslednje leto, naslov pa se bo glasil White Hot Forever. "Nekaj delčkov novega albuma sem že napisala," je povedala pevka in dodala: "Naslov že imam, datum izdaje pa je zaenkrat še skrivnost. Pričakujete ga lahko v roku enega leta."

To pa ni edini projekt, ki ga je 34-letnica omenila v intervjuju. Med drugim bo napisala tudi glasbeno podlago za sodobno izvedbo romana Lewisa Carrolla Aličine dogodivščine v čudežni deželi. "Gre bolj za zgodbo avtorice in novodobno Alico," je povedala Del Reyeva. "O zgodbi se moram še malo podučiti, ampak pesmi so res prisrčne."

Lana je svojo produktivnost dokazala že sredi poletja, ko je predstavila novi skladbi Looking For America in Season of the Witch, ki pa ju ni vključila v zadnji izdani album. Pesmi je posnela kot odgovor na nedavno množično streljanje v Ameriki.