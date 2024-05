Lana Del Rey razkrila, da so njeno uvodno pesem za Bonda zavrnili

Lana Del Rey , ki si je širši krog oboževalcev pridobila s pesmijo Video Games , je nedavno razkrila, da je pesem 24 , ki je pristala na njenem albumu Honeymoon , nastala za enega od filmov franšize o Jamesu Bondu, a producentom ni bila všeč, zato so izbrali drugo. "To sem napisala za njih," je rekla pevka, glede na datum izida pesmi, pa jo je napisala za četrti film, v katerem je v čevlje Bonda stopil Daniel Craig .

Uvodno pesem za film James Bond: Specte je zapel Sam Smith, ki je za uspešnico Writing's On The Wall prejel tudi oskarja. "Sam, odlično opravljeno," je v smehu priznala Lana, ki še vedno upa, da bo znova dobila priložnost in tudi ona zapela uvodno pesem franšize. "Morda, nekega dne," je povedala in dodala: "Do takrat pa se bom pretvarjala, da je katera od mojih pesmi že naslovna."

Ob njenem razkritju je bila presenečena tudi pevka Reye, ki pobira nagrado za nagrado. "Ne morem verjeti, da so jo zavrnili, saj je njena energija popolna za to franšizo," je povedala in dodala, da bi pevska kolegica najverjetneje odlično opravila svojo nalogo in izrazila upanje, da se bo to že kmalu zgodilo. Londončanka je sicer priznala, da bi bila tudi ona vesela takšne priložnosti in bi jo pograbila z obema rokama, a ne ve, kako sploh pride do takšnega sodelovanja.