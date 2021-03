Lana Del Rey svoje klasične pojoče travme rine naprej

Londonski zvokovno presunljivo široko mavrični funk kolektiv Jungle si ne dovoli presenečenj. Tudi če njihov svež song ne bo sladka mala bombica, bo pa tak zanesljivo video, ki ga spremlja. In res. Že naslov Keep Moving se zdi tako zelo predvidljiv, da je krepostnost slednjega takoj vprašljiva. Na srečo kreativcev, ki projekt Junge poganjajo naprej, se zgodi nekaj predvidljivega. Plešoči v spotu so, tako kot vedno pri Jungle, fenomenalni. Sproščenost in dobrovoljnost, ki nam ju narekujejo bravurozna koreografija in posamezni superseksi gibi, skupaj z dodelanim ritmom, ki sproža unikaten groove, položaj povzdignejo v nekaj izjemno všečnega; vprašanje pa je, če v nekaj resnično bolj trajno zapomljivega. Zaenkrat še velja: Jungle so nam vedno lahko v kratek čas, njihovi videi pa v stalen in neizmeren navdih.





Ocena: 4







