Lana Jurčević odpovedala koncerte v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem

Z ganljivo objavo na svojem Instagram, Facebook in TikTok profilu je Lana Jurčević pred štirinajstimi dnevi presenetila z novico, da pričakuje prvega otroka s svojim partnerjem Filipom . Danes je z objavo sporočila, da načrtovane koncerte v letošnjem letu odpoveduje.

"Zaradi zdravstvenih razlogov so na žalost odpovedani koncerti na območju Hrvaške, Slovenije in Avstrije. Hvala za razumevanje organizatorjem in publiki. Veselimo se naslednjih priložnosti, ko se bomo spet lahko družili," je sporočila Lana.