Lanski božič in sveža klobasa v testu

Vse, kar si želim za božič, si ti.

1. MARIAH CAREY - All I Want For Christmas Is You

Nujnost, ki jo morate poznati, ko nanese na Mariah Careyin njeno All I Want For Christmas Is You je njena letošnja osvojitev vrha ameriške lestvice singlov. Trajalo je 25 let. Toliko le je že od izida tega singla. Song je resnici na ljubo slab. Doo-wop je oblika popularnih pesmi, ki se je izvila iz starikavega rhythm’n’bluesa. Bolj po kmečko: pavšalno drži, da so doo-wop je komadi tisti, v katerih ženski zborček na robu refrena žgoli šubi-dubi-dub. No to se te. Vsake toliko, kot je res nuja, se utrne kaka doo-wop uspešnica, ki ima kar velike možnosti, da postane zimzelenka. Poslušalce ta stil pahne v dopadljivo nostalgijo. En tak pošten doo-wop poskus je bil Uptown Girl, klasika slavnega ameriškega popevkarja, sicer kantavtorja Billyja Joela. Ameriško-brazilski komponist in producent ruskih korenin Walter Afanasieff(znan tudi po sodelovanjih sCeline Dion, Michaelom Boltonom in Whitney Houston) je tole božično cvetko zastavil kot dosledno zmehčan, malo poltačen, zato pa ritmično histerično podivjan in zvokovno turbo-naforsiran doo-wop. Opremil pa ga je z zelo agresivnim klavirjem ter enako nevrotičnimi zvončki, zvonovi in tolkali oz. z nabijanjem tamburina. Povrh vsega pa je res tudi to, da Mariah Carey tako mimogrede in nezavzeto kot na tem posnetku (izjema je zaključek uvoda), navadno sploh ne prepeva. Včasih vreča minusov ponudi ven velik plus. Ni pa to dober song, ni. Ocena: 2 2. CHRIS REA - Driving Home For Christmas

Ta je najboljši med vsemi – božičnimi songi, kadarkoli spisanimi, kadarkoli posnetimi. Nekoč mi je Chris Rea pripovedoval, da song temelji na delu klavirske fraze, ki je prevzeta od jazzovskega velikana Counta Baiseja ter da bolj kičastega komada ni zložil nikoli prej in tudi nikoli pozneje ne. Od kod se je vzelDriving Home For Christmas, nimam pojma, je ponavlja. Song Driving Home For Christmas je bil resnično dolgo časa pozabljen kos glasbe, ki je radijska uspešnica postal povsem spontano, tako kot so nastali tudi verzi zanj. Prepričan sem, da vsakdo, ki se sreča s to popevko začuti, da je na delu sproščeno vzdušje, takšno najbolj pravšnje za praznike. Počasi in z oblico obutka, prosim. In nato še ta prekrokan glas malega angleškega blues navdušenca, ki nemudoma spomni na tiste prijazne strice iz trgovinskih hal z orodjem, barvami in ostalo robo za koristno zapravljanje viška prostega časa. Zakaj še Driving Home For Christmastako zelo prepričljivo spominja na kamin, ugodje, na toplino doma in mehkobo blazin? Ker je to muzikalično zelo suverena, po značaju pa zelo skromna genijalnost. Ocena: 5 3. WHAM - Last Christmas

Brez veličastnega vokala Georgea Michaela bi bila ta popevka popolna razštelanka. Glasbena podlaga, s temi akvarelnimi synth-zvoki – vključno z nekoč zelo priljubljenimi prispevkom ritem-mašine znamke Linn – so kar malce smešni, mar ne. Arhaični, pa vendarle za silo še gre (tudi v sedanjosti). Toda kontrast med tem pra-digitalnim in perfektnim modernim visokim pop tenorjem, ki se pogosto nagne tudi na falsetno stran, je nezaslišano oprijemljiv, skoraj resničen. Razmerje vokal-muzika ni uravnoteženo, in to v resnici rešuje Last Christmas. Pa ni samo pel. George Michael je na tem posnetku, res, odpel vse glavne vokale ter vse spremljevalne vokale, obenem pa je odigral tudi čisto vse instrumente. Spričo dejstva, da je Last Christmas že 35 let naša stalna decemberska spremljevalka ter da bo tako ostalo še najmanj prihodnjih 35, ga lahko označimo kot rešilnega. Namreč. Last Christmas zaradi manjka pompoznosti, ostrega beata in razgrete orkestracije ni primeren za prav nobeno reklamo. Za vedno najboljša božična fatamorgana. Ocena: 4,5 4. THE LADBABY - I Love Sausage Rolls

