Lapsley je kantavtorica za računalnikom

Niso pogoste, a nekatere izdaje kantavtoric, ki namesto kitarske uporabljajo elektronsko zvočno spremljavo, so prav očarljive. Angležinja Lapsley je iz povprečja močno izstopila že s svojim prvencem Long Way Home (2016). Glasbenica z južnega obronka Manchestra pa še naprej razvija svoj izjemni kompozicijski, če ne raje kar pripovedni dar. To je že njen tretji album. In tudi ta je vreden le pohval. Lapsleyjini songi vključujejo precej vilinskosti in celo nekaj keltskih oz. pra-folk-rockovskih sledi. A ker je Lapsley zagrizen studijski molj, ni težko sklepati, da krepak delež sijaja njenih songov odpade na avtoričino izjemno natančno, praktično dovršeno produkcijsko obrt in nujo vztrajati pri tej. Dobra polovica albuma bo kot najbolj primerna pospremila kak dekliški razmislek. Zato pa je druga polovica gradiva z Cautionary Tales of Youth navdihujoče univerzalna. Smoke and Fire ali pa uvodni dve 32 Floors in Hotel Corridors so hkrati pomirjujoči pop utrinki in obenem prijazne motivacijske vinjete. Slednje velja tudi za ritmično bolj mastno Close to Heave, ki jo je Lapsley posnela skupaj z Južnoafričanko Msaki. Šik album, prav res.

Ocena: 4