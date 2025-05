Låpsley naznanja nevihtno ljubezen

LÅPSLEY - I'm Hurricane, I'm a Woman In Love

Ob izidu kantavtoričinega prvenca pred skoraj desetletjem je veljalo, da izrazni slog zdaj 28-letne Låpsley lahko vzporejamo s tistima Jamesa Blakea in Adele. Od tedaj je za Låpsley - po mami je skandinavskega rodu, od tod ta å - značilna čuteča, minimalistična, občasno celo eksperimentalna folk-soul-pop paradigma, pridobila neslutene razsežnosti. Dananes glasbenica iz Manchestera ni več med maloštevilnimi snovalkami songov, ki po definiciji sodijo nekam vmes. Zlasti Lorde, Olivia Rodrigo in še posebej Billie Eilish - ter še množica manj znanih ali manj razvpiti podobnih - so nežno dekliško izpovednost na (kot da) doma sproduciranih mehkih harmonskih osnovah, betonsko utrdile kot mainstream oz. središčni, prevladujoči narativni popevkarski način. A vloga Låpsley v razvoju le-tega ne bi smela ostati spregledana. Nobenemu od dveh naslednikov že omenjenega albuma Long Way Home (2016) izvrstni vokalistki ni prineslo zaznavnega komercialnega uspeha. A Låpsley se neoziraje na morebitno potenciranje svoje poplularnosti tudi na četrtem celurnem paketu ne uklanja skušnjavam. I'm A Hurricane I'm a Woman in Love kljub navidezno pompoznemu naslovu ponuja eno samo očarljivost, in mirnost. Tretjina te izvedena v pohvalno dinamične kompozicije. Vznesenost, ki jo predstavlja drugi del popevke Woman Like That, gradira v zelo dopadljiv pop-funk. Sijajno ritmično podlago je Låpsley podstavila melanholični uspešnici Jericho. Ta malce spomni na soniko njene nekdanje založbe XL Recordings. S pričujočim albumom je Låpsley prvič tudi samozaložnica, to dejstvo pa odstira dopolnilni razmislek. Prijetni, občasno tudi meditativni vsebini (songa Church in Forburg), seje mogoče zlahka prepustiti. Since I Left You in Better pa prav tako priporočam v skupino novih songov avtorice s pravim imenom Holly Fletche, ki naj jih prvenstveno dekleta preposlušajo prednostno. Låpsley si to zasluži.