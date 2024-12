Lara Baruca o glasbeni vrnitvi: Skušam čim bolj uživati

Lara je o sodelovanju z Aljo in Matjažem povedala:"Popolnoma sem jima zaupala pri sestavi koreografije in njuno gibanje odlično ponazarjajo poglabljanje zaupanja v paru, o katerem pojem v pesmi. Sodelovanje je bilo od prvega trenutka zelo prijetno in navdihujoče, zato sem vesela, da lahko video sedaj delim z javnostjo."

O videu je še dodala:"Spot je korežiral moj brat Dan z Janom Jenkom, snemali pa smo ga na enem zelo posebnem kraju v Trstu."

Lara se vrača nazaj v glasbeno formo, o vrnitvi pa nam je povedala:"Je presenetljivo prijetno in se ne dam stresirati. Skušam čim bolj uživati tudi v takšnih stvareh, v katerih prej nisem najbolj uživala, med katerimi so tudi promocijske zadeve. Zdaj se že rada z ljudmi dobim in z njimi poklepetam, pred leti mi pa to ni bilo najbolj všeč."