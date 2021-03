Lara Love in Sky: Himna je preizkus, kako daleč gre lahko posameznik

Po zelo dobro sprejeti prvi pesmi Greva en gir , ki ste jo lahko slišali tudi kot glasbeno spremljavo v oglasu za eno od avtomobilskih znamk, sta Lara Love , pevka nekdanje skupine Leeloojamais in Sky , ime za katerim se skriva verjetno najbolj uspešen studijski glasbenik in basist pri nas, sicer pa član skupine Siddharta , Jani Hace , zopet postregla z odličnim izdelkom.

Himna je glasbeni skok nazaj v 'Novi val' in hkrati simbolizira valove, v katere smo se ujeli v zadnjem letu in jim ni videti konca. "Danes je prepovedano početi stvari, ki so nam še v lanskem letu bile samoumevne in povsem normalne. Himna je preizkus, kako daleč gre lahko posameznik, zavoljo prijateljstva, ki ga skriva pred svetom,"je ob izidu pesmi povedala Lara.