Lara, nabiralka zvezd, potopljena v glasbo

45-letna Lara Baruca je lani obeležila 25-letnico prebojnega albuma Kar ne piše , ki je bila hkrati enaka obletnica njenega nastopa na Emi, ko se je predstavila s spesmijo Ti si se bal. Takrat je zagotovo ostala marsikomu spominu s svojim mogočnim vokalom in opravo, črnimi usnjenimi hlačami in bulerji, kar je bilo za tisti čas precej pogumno in hkrati unikatno. Lani se je po desetletju znova aktivirala, posnela tri priredbe iz leta 1999, ki jih je poimenovala Boutique 99 , in sicer Siddharta skupine Siddharta , Ko hodiš nad oblaki novomeških Dan D ter Čas je, da najdem te , ki jo je pel Mitja Šedlbauer (ex- SixPack, Torul). Nato je predstavila še še dve povsem novi pesmi, Nabiram zvezde ter nedavno še Padava.

Pesmi so bile tokrat aranžmajsko precej ozaljšane in so se sprehajale nekje me elektroniko in akustiko, čeprav smo bolj rokerske vibracije lahko jasneje čutili ob bolj izrazitih pesmih kot so Lutka, Norec ali Sonce in luna. Navdušile so tudi priredbe Dan D, Mitje in Siddharte (slednje so prišli preverit tudi sami člani skupine), ter ena lepših Vlada Kreslina, Dan neskončnih sanj. "Bosa se na odru počutim bolj svobodno, prizemljenost se spremeni. Vse skupaj se pomakne veliko bolj proti Zemlji in je bolj prvinsko. Okoli sebe imam rada ljudi, ki so z mano kompatibilni, tudi po karakterni plati, da bi šla z njimi na kavo ali na dopust, ljudje, ki jih imam enostavno rada," je razmišljala o bosem nastopanju in sodelavcih.