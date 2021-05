Lara Tanšek zaigrala glavno vlogo v svojem videoprvencu

Lara Tanšek je mlada vsestranska umetnica, ki se rada izraža s petjem, plesom, igro in likovnim ustvarjanjem. 23-letnica predstavlja svojo prvo avtorsko pesem z naslovom 'Vrni se', za katero je glasbo in besedilo prispeval avtor in producent Alex Volasko. Pesem je orkestralno obarvana, kar že v uvodu mistično zazveni s čelom Gorana Sarjaša.

Za videospot je poskrbela ekipaNovisuals pod taktirko Igorja Pečolerja in Davida Beline, črno-bela tehnika pa nas melanholično popelje v filmsko zgodbo o hrepenenju, a hkrati razhajanju. Tematika pesmi črpa iz resničnega življenja, saj govori o trenutkih, ko se oklepamo ljubljene osebe, s katero smo nekoč delili vse, a hkrati vemo, da je bolje za oba, da se zveza konča. icon-expand Lara Tanšek FOTO: Igor Pečoler Balada 'Vrni se' poslušalca elegantno popelje skozi različne življenjske zgodbe, glavno vlogo v videospotu pa je odigrala kar Lara sama. Pesem je bila posnela v studiu Art Music Records. icon-expand