Lara Žgajnar o prvi pesmi: S soigralcem sva se spoznavala med nakupovanjem

Dve leti nazaj je Lara Žgajnar stala na polfinalnem odru šova Slovenija ima talent, kjer je navdušila s pesmijo Never Enough, pevke Loren Allred. Zdaj pa predstavlja svojo prvo pesem Če odšel boš kdaj z njo, pri kateri je sodelovala s prekaljenimi glasbenimi mački. Glavno sporočilo pesmi, za katero je posnela videospot v črno-beli ediciji, je, da lahko vsak pravo srečo najde v sebi.

Lara Žgajnar je izdala svojo prvo pesem z Če odšel boš kdaj z njo. "Glavno sporočilo moje nove pesmi je, da lahko vsak pravo sreče najde v sebi. Ni nujno, da je to v ljubezni, pomembno je, da sledimo temu, kar radi počnemo in v mojem primeru je to glasba," je povedala pevka in dodala, da pesem predstavi zgodbo razpadle ljubezni, odmikanja partnerjev in negotovosti. "Besedilo je dovolj široko, da se v njem zagotovo znajde marsikdo," je dodala.

Lara Žgajnar je izdala svojo prvo pesem z Če odšel boš kdaj z njo. FOTO: Arhiv izvajalke

Za pesem je posnela tudi videospot v črno-beli ediciji. "Moja nova pesem je v slogu osemdesetih, zato smo se tudi pri videospotu odločili, da bo malo bolj vintage. Zdelo se nam je, da je lepo in elegantno izpadlo," je povedala. "Snemanje je bilo zelo zabavno. Z Borisom Vidovićom se super razumeva in tudi na koncu se mi zdi, da je izpadlo zelo dobro," je povedala o svojem spotu, v katerem je sicer kar precej razgaljena. Kakšen izziv je bil to zanjo? "Zame je bilo to zelo novo. Sem se morala malo pogovoriti sama s sabo, da zdaj igram in da ne gre zares. Potem pa je kar steklo, tudi zato, ker sva se s soigralcem super ujela," je priznala in dodala, da sta se z Borisom kar navezala en na drugega, ko sta se začela dotikati. Je imela pa Lara pri spoznavanju s soigralcem tokrat posebno taktiko. Nista se dobila na kavi, ampak nekje drugje. "Peljala sem ga po nakupih. Morala sem ga obleči za spot," je povedala v smehu. Pri svoji prvi pesmi je Lara sodelovala s priznanimi slovenskimi glasbenimi imeni. Glasbo je napisal Maj Vlašič, besedilo je nastalo pod peresom Urše Vlašič, aranžma pa je prevzel Miha Gorše.

