Lasvegaška policija aretirala moškega, povezanega z umorom Tupaca Shakurja

V Las Vegasu so aretirali moškega, ki ga povezujejo z umorom raperja Tupaca Shakurja, ki je bil ustreljen leta 1996. Aretiran je bil Duane "Keffe D" Davis, čeprav natančna obtožba ali obtožbe javnosti še niso znane. Uradna obtožnica naj bi bila vložena že kmalu. Aretacija predstavlja dolgo pričakovano prelomnico v primeru, ki frustrira preiskovalce in vznemirja javnost vse od smrti hip hop zvezdnika na Las Vegas Stripu pred 27 leti.

Ameriške oblasti so že julija izdale nalog za preiskavo umora raperja Tupaca Shakurja, ki je umrl pod streli leta 1996. Vse odtlej je primer ostal nerešen, Shakur, ena najpomembnejših osebnosti hip hopa, pa je umrl v Las Vegasu, star le 25 let. V noči na 7. september 1996 se je Tupac vozil v črnem BMW-ju, ki ga je vozil ustanovitelj založbe Death Row Records Marion "Suge" Knight, v konvoju približno 10 avtomobilov. Medtem ko so čakali pri rdeči luči semaforja, se je poleg njih ustavil bel kadilak in odjeknili so streli.

Po streljanju, v katerem je bil večkrat zadet, je bil raper prepeljan v bolnišnico, kjer je teden pozneje umrl. Do streljanja je prišlo kmalu po pretepu v igralnici zgodaj zvečer med Orlandom Andersonom, Tupacom in njunimi sodelavci. Bilo je veliko prič, vendar je preiskava hitro zastala, deloma tudi zato, ker te priče niso hotele sodelovati, je v preteklosti dejala policija v Las Vegasu. Aretacij v povezavi s primerom do zdaj še niso izvedli, a že skoraj tri desetletja primer od časa do časa ponovno obravnavajo. Metropolitanska policija v Las Vegasu je tako julija sporočila, da so zaradi novih dokazov nalog za preiskavo izdali v bližnjem mestu Henderson.

Aretirani moški, gospod Davis, je stric Orlanda Andersona, enega od Tupacovih znanih tekmecev, ki ga oblasti že dolgo sumijo za raperjevo smrt. Anderson je takrat zanikal kakršno koli vpletenost v Tupacov umor in dve leti pozneje umrl v nepovezanem streljanju tolp. Julija je policija preiskala nepremičnino, ki jo javne evidence, vključno z evidenco glasovanja, povezujejo z Davisovo ženo. Vendar oddelek takrat ni izdal nobenih drugih podrobnosti, niti tega, kje so policisti iskali in ali pričakujejo aretacijo.