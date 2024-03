Latino megazvezdnica z albumsko dvanajstico, prvo po sedmih letih

Najbolje bo, da se na album, ki naznanja slavnostno vrnitev na sceno, nadrobi vsega po malem. Koncept Shakirinega dvanajstega kapitalnega dela niti ne preseneča. Zato pa je pohvalno presenečenje dejstvo, da so prav vsi songi na Las Mujeres Ya No Lloran (Ženske ne jočejo več) malodane odlični – pa naj se pri ocenjevanju osredotočamo na prebojnost refrenov, dodelanost harmonskih struktur, splošno spevnost ali pa le na obliko pesmi in zmernost doziranja produkcijskega kiča – celo pevkine vokalne bravure se zdijo nekoliko zadržane ali pa vsaj premeteno razporejene med šestnajstimi enotami. To je glavni vzrok za občutek, da tudi prepoznavno Shakirino latino-arabsko gruljenje, zdaj le še občasno, ni izvedeno tako, da bo užitno le tradicionalno vročekrvnim južnoameriškim in španskim dušam. Recimo, da je bilo v pevkini bleščeči karieri takega agresivnega izraznega načina že dovolj. Shakira v šestih novih songih še vedno suvereno izvleče svoj pevski adut, seveda ga, a tega izrabi bolj skrbno. Shakira je največja latino pop zvezda, kar jih je in jih je bilo. Ricky Martin in Jennifer Lopez tudi v komercialnem pogledu za mično Kolumbijko špansko-libanonsko-italijanskega rodu že davno zaostajata. Prve moderne latino pop dive Glorije Estefan pa se dandanes nihče več niti ne spomni. Cubria, dancehall, klasičen pop, funk-soul-pop in za nameček še EDM – nobeden izmed teh podžanrov na Las Mujeres Ya No Lloran ne manjka. Pri tem novo delo 47-letne pevke in avtorice največ dinamike črpa iz zvočno bolj nasičenega sintetičnega plesnega popa. Uvodna Puntierá in Cohete sta povsem v slogu Doje Cat (video za prvo sicer razočara), Te Felicito resonira z večino komadov The Weeknda, prijazna karibska sapa z nekaj afrobeatovske arome zapiha iz popevke Nassau, bolj rokerska je Cómo Dónda y Cuándo. Očitno je, da si Shakira svoje vrnitve na prizorišče pač ne predstavlja drugače kot globalne akcije. Še manj pa take, ki bi bila otožna, temačna. Pa saj velikopoteznost najbolj elegantno in najhitreje poskrbi tudi za odmik od pevkinih nedavnih težav. Razhod z Gerardom Piquejem, upokojenim branilcem Barcelone in očetom njenih dveh sinov pred dvema letoma, je bil grenak. Poleg tega je Shakira do lanskega decembra španski davkariji dolgovala 7,5 milijona evrov, ker pred tem ni želela potrditi, ali je med letoma 2012 in 2014 res stalno prebivala v Kataloniji (tega ne pozabi priznati niti v enem od verzov). S tem zvezdnica še bolj opazno vzpodbudi svoje privrženke, predvsem tiste, ki se spopadajo z romantičnimi ali finančnimi težavami. Shakira ne cvili tako zelo glasno, joče pa sploh ne več.

Ocena: 4