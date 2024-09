Laura Pausini pri novi pesmi moči združila s Samom Smithom

"Ciao je zelo posebna pesem, ki sem jo to poletje dobila nepričakovano, in eden izmed avtorjev je Sam Smith, umetnik, ki ga zelo cenim," je povedala Laura Pausini . "Od prvega trenutka sem bila navdušena in takoj sem želela napisati besedilo v italijanščini, ki zame izraža nekaj novega: konec intimnega odnosa, prijateljstva ali partnerstva, ki se konča na miren, zavesten, zrel način. Govori o situaciji, v kateri se je mogoče z nekom raziti z nasmehom na obrazu in istočasno tej osebi zaželeti mirno življenje."

"Danes smo bolj kot kadarkoli obkroženi z zgodbami z nesrečnimi konci, zgodbami o psihičnem in fizičnem nasilju, ki ga doživljamo, ko nekdo ni sposoben sprejeti občutkov zapuščenosti ali neuspelega odnosa," je še povedala glasbenica. "Zato verjamem, da moramo gojiti kulturo sprejemanja, spoštovati želje tistih, ki jih ljubimo, se zavedati, da ljubiti ne pomeni posedovati in da izpustiti nekoga ni le dolžnost, ampak nujen korak za lastno čustveno rast."

Režiser videospota je Gaetano Morbioli, s katerim je Laura sodelovala že večkrat. Koreografija Luce Tommasisinija skupaj s kostumi in izvrstnimi plesalci prispeva k občutku svobode v vseh oblikah. "Koreografija v spotu ima moderen romantičen prizvok in gleda v prihodnost z referencami, ki spominjajo na prve muzikale Esther Wiliam, ki jih danes najmlajši nehote izvajajo na družbenih omrežjih kot sodobno obliko izražanja," je pojasnil Tommassini.

"Skupaj z Lauro smo veliko delali na tej ultramoderni resničnosti, pomešani z zavedanjem o našem poreklu, kar je privedlo do potovanja od Evrope do Amerike z vplivom mnogih držav, ki so jo naredile slavno. Veliko fantov in deklet različnih narodnosti je bilo vključenih, da bi skozi svoj ples izrazili svobodo, ki je še danes mnogi nimajo. Nihče ne more bolje kot Laura utelesiti ter slaviti vrednot odprtosti in skupnosti, toplino izražanja sočutja, nudenja roke drugemu in dihanja istega zraka."