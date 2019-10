'Le kdo nima Lorce rad'

Katja Šulc, ki se giblje med različnimi glasbenimi žanri, je v svoji bogati karieri nanizala številne nastope doma in v tujini. V pogovoru nam je med drugim zaupala, po čem se tuje občinstvo razlikuje od domačega ter o najnovejšem projektu 'Lorca, ti in jaz'.

Katja Šulcje eklektična pevka, ki se giblje med različnimi glasbenimi žanri, segajoč od uglasbene poezije, sodobnega šansona, džeza in folka do eksperimentalne in elektronske glasbe. Vrhunska glasbenica ima za seboj številne nastope v tujini, med drugim tudi v Franciji, Španiji, Italiji, na Portugalskem, Kitajskem, v Maroku, Bosni in Hercegovini, Turčiji, Mehiki, Gvatemali in ZDA. "Občinstvo je različno, kot so različne kulturne navade in doživljaji. Kitajci imajo denimo zelo drugačen doživljajski svet od Mehičanov in se posledično tudi drugače odzivajo. Mehičani so zelo odprti, sodelujejo, glasno izražajo svoje navdušenje že po prvem verzu, če jih ta navduši, seveda. Kitajci zelo pozorno poslušajo, ampak ne čutiš, ali jim je zelo všeč ali ne. Odzivi so različni, kot smo različni ljudje. Že znotraj Slovenije obstajajo razlike, sicer pa velja, da je za domače občinstvo najtežje nastopati (nasmeh). Po eni strani zato, ker te večinoma poznajo, kar je lahko dobro ali pa slabo, ljudje lahko pridejo na koncert s pričakovanji. Sama imam raje, če me nihče ne pozna. Potem je vse kot prazen list papirja. Večinoma smo Slovenci zelo spoštljivi in pozorni poslušalci, ki naklonjenost srčno pokažemo po koncu koncerta z darežljivim aplavzom," je razlike pojasnila Katja.

Eklektična pevka se rada poigrava z različnimi žanri. Na kožo ji je zelo pisana poezija in tradicionalna glasba, med drugim tudi mehiška, ranchere, boleri. FOTO: osebni arhiv

Tretji avtorski album Kamlisajlan (Casete Mexico, 2016) je posvetila sodobni romski poeziji z Balkana in iz Vzhodne Evrope. "Album je mešanica izjemne poetike romskih pesnikov, preprostih folk melodij in nalezljivih ritmov world music predvsem iz Latinske Amerike, kjer je glasba nastajala. Najprej me je pritegnila poezija. Želela bi si, da bi dosegla tudi druge ljudi in da bi posledično romsko kulturo ugledali v drugi luči, kot dragoceno, izjemno, ne pa da v Romih vidijo le socialni problem. Poezija govori o preprostih rečeh na zelo univerzalen način, je zlahka razumljiva in seže do srca. Je humana, iskrena, topla, tudi čarobna." Omenjeni album je nastal v deželi Majev in Aztekov, kamor se je Katja intenzivno vračala zadnjih sedem let."Običajno sem v Mehiki preživela nekaj mesecev na leto, tako da sem zelo dobro spoznala njihovo kulturo. Ta kultura je zelo razkošna, tam je čudovita narava, izjemna zgodovina, srčni in topli ljudje, vse je polno barv in okusov, vse je nenehno živo, polno radosti, glasbe, umetnosti, praznovanja. Nadrealizem je tam doma, hkrati pa so ljudje zelo na tleh, prizemljeni, ta kombinacija mi je zelo všeč. Tja se še vedno vračam in redno koncertiram, nazadnje sem bila tam spomladi, med drugim na festivalu live-loopinga, torej zankanja, v živo v Guadalajari in Ciudadu de Mexicu."

Katja Šulc FOTO: osebni arhiv

Katja bo konec tedna na velikem odru ljubljanske Drame predstavila svoj prvi in zadnji projekt. To sta albumMila – Uglasbena poezija Mile Kačič, ki je izšel pred enajstimi leti in pobožal mnogo ušes, ter najnovejši projektLorca, ti in jaz, ki ga je posvetila romski poetiki. "Projekt je pravzaprav navdahnilo srečanje z Urško Centa, izjemno plesalko flamenka. Že nekaj let me je mikal potop v svet flamenka, zaradi skrajne izraznosti, glasbene zakladnice, čisto posebnega umetniškega sveta. In potem se je pojavila Urška. Spoznali sva se v butičnem gledališču Pocket teater in zastavili prvi večer v sklopu njenih večerov 'Noches de tablao', prepletli sva poezijo Romov iz flamenko sveta Andaluzije in iz mojega projekta, ki zajema Balkan in Vzhodno Evropo. Zraven sva povabili vrhunskega glasbenika Roberta Jukiča. Ta spoj se je izkazal za uspešnico Pocket teatra, ki je bila vsakič razprodana, oblikovali smo ga v samostojen koncertni večer in mu dali ime 'Lorca, ti in jaz', pod navdihom španskega pesnika, za katerega je 'cigansko najvišje, najgloblje in najbolj aristokratsko v njegovi deželi,"pove o najnovejšem projektu, za katerega je navdih črpala pri svojem najljubšem španskem pesniku in dramatiku Federici Garcíi Lorci.

Katji se je pri zadnjem projektu na odru pridružila Urška Centa, izjemna plesalka flamenka. FOTO: osebni arhiv

"Le kdo nima Lorce rad (nasmeh). Ima poseben žar in mogoče to prenaša tudi na projekt. Veseli me, da ga konec tedna prenašamo na veliki oder, in to v tako žlahten prostor, kot ga nudi SNG Drama Ljubljana. Prav tako me veseli, da bo po mnogih letih spet zazvenela Mila, na odru, ki je bil tudi njen." Katji se pri koncertnem projektu Lorca, ti in jazna nastopih tako pridružita tudi Robert Jukič na kontrabasu in bas kitari ter Urška Centa s plesom, palmasom in vokalom. "Z Robertom in Urško smo lepo uigrani, z Robertom igrava že 11 let, vse od Mile dalje, sicer šele zadnji dve leti v duetu vokal – kontrabas. Oblika tria je sicer moja najljubša zasedba. Mislim, da imamo neko posebno kemijo, kljub temu da smo si zelo različni, se na poseben način dopolnjujemo in nadgrajujemo. Če imaš na odru tako izjemne soizvajalce, je to velika prednost, podpora, ponesejo te nekam dlje. Zelo se imamo dobro na odru, kar se očitno prenaša na občinstvo, ki po naših koncertih deluje zelo osrečeno. Gotovo pa svoje naredi tudi vsebina, ta žar, strast, srčnost, toplina pesmi, izjemna poezija Lorce, romskih pesnikov in ponarodelih romskih pesmi iz Balkana in Andaluzije." Kar se žanrov tiče, ji je marsikaj blizu, odvisno od razpoloženja in same poezije. Na dušo ji je zelo pisana poezija in tradicionalna glasba, med drugim tudi mehiška, ranchere, boleri, zadnja leta pa se igra z live-loopingom in različnimi efekti. "Prihodnji teden odhajam na festival live-loopinga v Kalifornijo, zatem novembra na umetniško rezidenco v Oaxaco, ki ji bom dodala nekaj koncertov. V Mehiki bi rada tudi posnela nekaj novih stvari, ki so nastale v zadnjem času, počasi se premikam v nov projekt," še za konec pove o svojih prihajajočih načrtih.