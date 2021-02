Le kje sta se Sara in Nina iz Freekind navzeli vsega tega bluesa

1. KERO KERO BONITO – The Princess and the Clock

Znano je, da londonski bend Kero Kero Bonito navdušeno eksperimentira. Brez zadržkov, brez slabe vesti. Njihov prvi album (Bonito Generation, 2016)je bil prikupna in inovativna perla, drugi(Time’n’Place, 2018) je bil kar nekaj (napornega), tretji pa bo, kot vsaj kaže, presečna množica med obema. Njihov lanski singlični met (It’s Bugsnax!) je bil sicer dopadljiv, a vendar zelo konvencionalen. Tale, čisto svež, pa je podobno vehementen kot bravure elektronika Bobbyja Tanka. Nasekljani vokali v The Princess and the Clock so delno v sorodu celo s tistimi, ki jih redno uporablja Four Tet, bržčas prvi na kreativno-jakostni lestvici producentov umetelne house godbe. Glavno je, da Kero Kero Bonito, ki mu poveljuje absolutno odbita pevka japonsko-angleškega rodu Sarah Midori Perry, ostajajo sinonim za vražje brihten elektro pop. To bo še zabavno.

Ocena: 4,5

2. FREEKIND–Hold On (We Got This)