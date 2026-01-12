Naslovnica
Glasba

Le nekaj ur pred koncertom v letalski nesreči umrl kolumbijski glasbenik

Kolumbija, 12. 01. 2026 17.41 pred 40 minutami 1 min branja 4

Avtor:
K.Z.
Yeison Jiménez

V letalski nesreči je umrl kolumbijski pevec in tekstopisec Yeison Jiménez, star 34 let. Novico je potrdil njegov tiskovni predstavnik, ki je dejal, da je letalo, na katerem je bilo šest ljudi, strmoglavilo kmalu po vzletu v bližini mesta Paipa.

Umrl je pevec in tekstopisec popularne kolumbijske glasbe, Yeison Jiménez. 34-letnik je bil na krovu letala, ki je strmoglavilo med mestoma Paipa in Duitama, umrlo pa je vseh šest potnikov. Novico o tragičnem dogodku je na družbenem omrežju sporočil pevčev tiskovni predstavnik, ki je zapisal, da so med žrtvami tudi člani njegove ekipe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"S težkim srcem in neverjetno žalostjo organizacijska ekipa Yeisona Jiméneza sporoča, da je umrl. Danes se ne poslavljamo le od umetnika, temveč tudi od sina, brata, prijatelja, človeka s sanjami in pogumom, ki je svojo zgodbo spremenil v vir upanja za tisoče ljudi," je njegov tiskovni predstavnik zapisal v objavi.

Druge žrtve letalske nesreče so bili Jefferson Osorio, Juan Manuel, Oscar Marín, Weisman Mora in pilot Fernando Torres. "Sožalje, sočutje in molitve pošiljamo tudi njihovim družinam v tem težkem času," je še dodal Jiménezov tiskovni predstavnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letalo, ki je bilo v lasti pevčevega podjetja, naj bi strmoglavilo kmalu po vzletu, je poročal The Sun. Jiménez je z ekipo potoval v mesto Medellin blizu Marinille, kjer je imel napovedan nastop. Vzrok nesreče še preiskujejo.

Yeison Jiménez je bil eden najbolj popularnih kolumbijskih glasbenih izvajalcev tradicionalne mehiške glasbe, ki ima korenine v kolumbijski.

Yeison Jiménez pevec kolumbijec letalska nesreča

