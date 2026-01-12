Le nekaj ur pred koncertom v letalski nesreči umrl kolumbijski glasbenik

Umrl je pevec in tekstopisec popularne kolumbijske glasbe, Yeison Jiménez . 34-letnik je bil na krovu letala, ki je strmoglavilo med mestoma Paipa in Duitama, umrlo pa je vseh šest potnikov. Novico o tragičnem dogodku je na družbenem omrežju sporočil pevčev tiskovni predstavnik, ki je zapisal, da so med žrtvami tudi člani njegove ekipe.

"S težkim srcem in neverjetno žalostjo organizacijska ekipa Yeisona Jiméneza sporoča, da je umrl. Danes se ne poslavljamo le od umetnika, temveč tudi od sina, brata, prijatelja, človeka s sanjami in pogumom, ki je svojo zgodbo spremenil v vir upanja za tisoče ljudi," je njegov tiskovni predstavnik zapisal v objavi.

Druge žrtve letalske nesreče so bili Jefferson Osorio, Juan Manuel, Oscar Marín, Weisman Mora in pilot Fernando Torres. "Sožalje, sočutje in molitve pošiljamo tudi njihovim družinam v tem težkem času," je še dodal Jiménezov tiskovni predstavnik.