Le Serpentine: Tudi otožne melodije prebarvamo, da so vesele in razigrane

Kranjska zasedba Le Serpentine je izdala sveži, drugi album, ki ga je poimenovala Pobarvanka. Od enajstih pesmi so sicer tekom letošnjega leta obelodanili kar sedem "naredi sam" videospotov, več o plošči pa nam je povedal kitarist, producent, avtor besedil in aranžmajev in oblikovalec, Žiga Jokić.

Le Serpentine predstavljajo drugi album Pobarvanka. FOTO: Ksaver Šinkar

Na prvi plošči Ujemi val se zdi, da ste še malce tipali v določenih smereh, na drugi, Pobarvanka, pa vse teče kot podmazano, skladbe imajo še večji zagon, kaj menite? Ravno zaradi tega je Pobarvanka nekaj novega. Nekako bolj prazen in surov zvok iz prve plošče smo zamenjali z mehkejšim, bolj polnim in odmevajočim. Skladbe so hitrejše, ritmi so bolj enostavni in vse skupaj je zapakirano, da se zlije eno z drugim v neko celoto, kjer ni nobenega preveč izstopajočega elementa. Zdaj je Matej Naglič na klaviaturah, na kakšen način je pripomogel k vašemu zvoku, ki sicer ostaja paleta od indieja pa do alter rocka in spevno-zasanjanih pop melodij? Album je nastal že pred njegovim prihodom v skupino. Že pri samem snemanju albuma smo spoznali, da smo posneli preveč stvari in da tega ne bomo več mogli odigrati sami. Zato se nam je pridružil Matej. Zvok je zapolnil in povezal skupaj ostale instrumente.

Plošča deluje kot nekakšen izlet v ambientalne pokrajine, ki pa jih prej kot Tjašin vokal vodijo kitara, bas in boben, kako to? Vokal je namenoma zapakiran malce tišje in odmevajoče in se zliva z ostalimi instrumenti. Glavna melodika izhaja iz basa in kitare, zato je vokal tisti, ki sledi različnim zvočnim ambientom in jim dodaja barvo. Vokal je torej prej dodatek kot bistveni del muzike, kar morda produkcijsko ni najbolj običajno, lahko sklepamo, da so bolj kot vokal in besedilo v ospredju občutki, ki jih poraja vaša glasba? Na prejšnji plošči smo imeli poleg vokala še veliko drugih izstopajočih elementov. Na Pobarvanki smo hoteli, da naš zvok postane bolj celovit, zato smo vokal postavili v to zvočno pokrajino bolj ambientalno. Sliši se, kot bi pevka pela nekje v daljavi, čeprav pride bližje, ko je to potrebno. Hoteli smo narediti, da je glasba poslušljiva in da v njej ni momenta, kjer bi delovala za poslušalca preagresivno.

Nedavno so ploščo že predstavili v ljubljanski Gali hali, zdaj jih 18. oktobra čaka domači Kranj. FOTO: Ksaver Šinkar

Na prvi plati ste "lovili val", imeli ste nekaj poletnih tem, ki se spet pojavijo na Pobarvanki (Skalca, Vrtiljak, Majice kratke), sicer pa lahkotnejše(Z lahkoto), prijateljske in aktualne teme(Zadeta od interneta, JRM), kako izbirate teme besedil? Besedila izbiramo po naključju. Za nekatere pesmi je bilo potrebno napisati tudi po več različic besedil in na koncu vedno izberemo tisto, ki nam je prava in ki se najbolje sliši. Nabor slovenskih besed in črk je zelo zanimiv, a žal tudi zelo trd, zato besedila vedno prilagodimo, da se zvočno bolje zlijejo z ostalimi instrumenti. Kar se tem tiče, smo bili vedno bolj pristaši lahkotnejših tem. Tudi, če je melodija bolj otožne narave, naredimo iz nje bolj veselo in razigrano. Če sodimo po knjižici ob zgoščenki se ne morete izogniti mavričnim odtenkom, to pomeni, da podpirate LGBTQ gibanje ali vaša mavrica priča drugačno zgodbo? Mavrica nastane, ko po dežju posije sonce. In mavrico imajo ljudje radi. Nekateri celo verjamejo, da je tam kjer se mavrica začne, skrit zaklad. Z mavrico ne namigujemo na to, to da podpiramo kakršnokoli gibanje, a hkrati nimamo nič proti omenjenem gibanju. Dobro skrbite za izdelke, povezane s skupino (merchandise), tudi oblikovno je videz druge plošče še boljši, gre za to, da v teh rečeh uživate, ali gre prej za to, da imajo vaši privženci na voljo vaše izdelke in vas na tak način lahko podprejo? Gre na to, da se dva člana v skupini ukvarjava z grafični oblikovanjem, za svojo podobo že ves čas skrbimo sami. Tokrat je ovitek res barvit. Kar se izdelkov tiče, so bile vedno najbolj zanimive naše kapice s šiltom v paleti različnih barv, seveda pa kot v naši pesmi Majice kratke, ne moremo brez kratkih majic.

Zanimivost novega albuma je tudi ta, da ste od enajst pesmi naredili kar sedem "naredi sam" videospotov ... Naredili bomo verjetno še kakšnega. Pomembno nam je predvsem to, da ima čimveč naših posnetkov na spletu tudi video vsebino. Za tiste, ki rajši gledajo kot poslušajo, je zelo pomembno, da jih najprej zamotiš z videospotom, da bodo nato lahko ob gledanju vsebine postopoma vsrkali tudi glasbo. Kako se znajdete na koncertnem terenu, kjer se se že dodobra preizkusili na različnih koncih Slovenije? Igrali smo res že na veliko različnih prizoriščih in še vedno je prav vsak koncert velik izziv, zato že prav z veseljem pričakujemo prihajajoči koncert v Kranju. Pred domačim Kranjem ste se predstavili v ljubljanski Gali hali, kako prestolnica sprejema vaše marvične vibracije? To je bil naš prvi koncert v Gali hali in odziv je bil odličen. Ljubljano smo torej pobarvali in sedaj hitimo v Kranj, kjer bomo ta konec tedna, v petek 18. oktobra, obarvali tudi kranjski Trainstation Subart.