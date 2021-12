Le standardni napevi lahko polepšajo standardne praznike

Ni nujno, je pa protokolarno – zadnjo skupno vajo priljubljene pop dive in legendarnega croonerja razumeti kot letošnjo najbolj izpostavljeno božično albumsko uspešnico. Ducat prearanžiranih in na novo posnetih zimzelenk – avtor vseh je nesmrtni Cole Porter – zveni zelo prepričljivo. Za tak izplen gredo pohvale na štiri konce. Prva zadeva izhodiščni štih projekta, ki je zelo takten, to pomeni ne preveč in tudi ne premalo dinamičen. Aranžerji so delo opravili odlično. Celota je – in to je ključ – zelo nevsiljiva. Posledično Tony Bennett in Lady Gaga songe interpretirata doživeto, a pri tem, vsaj kar zadeva ekstremne poudarke, nikakor ne hiperventilirata ali se celo pačita. Vse je zmerno, lepo in izvedeno z okusom. Enako velja tudi za, v podobnih primerih, pogosto naporne klavirske ali saksofonske solo vložke. Ko nastopijo ti, pustijo klasičen, omikan vtis, saj so kratki in dovolj sladki. Kitarski pobeg v komadu Just One Of Those Things je ljubek, da je kaj. Poslušalsko veselje krepi tudi premišljeno zaporedje izbranih skladb. Proti koncu albuma ta postane zaznavno bolj živahen, malodane že navihan. A tudi v tem prekatu oba, še zlasti pa Lady Gaga, zadržita vso svojo gracioznost. Dve skladbi Bennett in Gaga izvedeta brez medsebojne pomoči. So In Love ter Do I Love You nista dueta. Ob koncu pa skupaj še posebej zvedavo zapojeta bodrilno-ljubezensko You’re The Top. Hvala enako! Lep božič.

Ocena: 4