Lea Rožič z glasbenim prvencem popeljala v svet notranjih bitk

Lea Rožič je izdala svojo prvo pesem z naslovom What If?, za katero je dejala, da "poslušalca popelje v svet notranjih bitk in razmišljanja o življenjskih odločitvah, možnostih in duševnem zdravju. Besedilo je črpano iz lastne izkušnje z anksioznostjo ter poudarja pomen duševnega zdravja v sodobnem svetu."