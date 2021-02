Lea Sirk po težkem letu: Življenja ne obžalujem, ampak v njem iščem svetle trenutke

Priljubljena pevka, učiteljica glasbe, flavtistka, žirantka šova Znan obraz ima svoj glasLea Sirkse tokrat predstavlja z osebno izpovedno pesmijo Shame in je v trenutku ustvarjalnosti nastala v angleškem jeziku. Ko se je Lea odločila, da jo pošlje na radijske valove, je ni mogla prevesti v slovenščino, saj je besedilo v skladbi že dobilo svoje ustrezno mesto. Razlika med njenimi zadnjimi skladbami in Shame je ta, da so tokrat vsi instrumentali odigrani v živo.