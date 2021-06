Lea Sirk predstavlja novo skladbo z naslovom Always you

Priljubljena pevka se v času pandemije, ki je prinesla odsotnost nastopov, posvetila raziskovanju različnih glasbenih žanrov. Prepričalo jo je glasbeno obdobje osemdesetih let, tako je nastala pesem Always you, ki bo kmalu dobila še različico v slovenskem jeziku.

Lea Sirk zase prav, daje zelo kreativna glasbenica, ki se rada giblje po različnih glasbenih področjih. Glasbo vsakodnevno živi, saj jo poučuje, ustvarja in interpretira. Zadnje leto se je tako lahko posvetila zgolj ustvarjanju, svoje privržence pa tokrat razveseljuje z novo skladbo, ki jo je poimenovala Always you.

icon-expand Lea Sirk je odsotnost z glasbenih odrov izkoristila za ustvarjanje in raziskovanje na glasbenem področju. FOTO: Ana Gregorič

''V pavzi, ki jo glasbeniki še kar premlevamo in rešujemo, bi zase rekla, da je bila zelo produktivna na področju raziskovanja novega stila in obdobja v katerem sem bila žal le rojena, razen preko svojih staršev pa ga nisem uspela kaj dosti spoznati,''je povedala glasbenica in dodala, da je v preteklih mesecih najbolj začutila glasbeni stil, ki pripada obdobju izpred treh oziroma štirih desetletij.

''Pred približno dvema letoma sem na glasbenem tujem trgu zasledila, da se vračajo osemdeseta leta in že takrat me je producent pocuknil za rokav, da bi bilo zanimivo kaj narediti v tej smeri. Sploh zato, ker ima on ta stil v malem prstu, jaz pa obožujem hitrejše ritme in barve, ki s tem časom kar dobro sovpadajo,'' je pojasnila.

Tako se je rodila pesem Always you, ki bo najprej ugledala svet v angleški verziji, v planu pa je še različica v slovenščini. O njej pa je Sirkova dejala: ''Always you bi podarila vsem, ki delijo življenje z osebo, ki jo dobesedno živijo. Življenje ob tej osebi ne potrebuje razlag, analiz in pretiranega razmišljanja. Le nasmeh in objem.''