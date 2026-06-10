Lea Sirk: Tokrat nisem sledila pričakovanjem drugih, temveč lastnemu občutku

Lea Sirk se je odločila za popolno redefinicijo svoje glasbene identitete. Z novo ustvarjalno smerjo ne predstavlja zgolj nove glasbe, temveč popoln umetniški preporod, v katerem se prvič v celoti združijo njena muzikalnost, odrska karizma in avtorska svoboda. "Čeprav ta glasbena zvrst morda zveni lahkotno in plesno, velja za eno najzahtevnejših oblik sodobnega popa, saj od izvajalca zahteva veliko mero muzikalnosti in občutka za ritem. Dobrega groovea ni mogoče programirati, treba ga je odigrati, ga začutiti in živeti. Sama sem dolgo iskala zvok, v katerem bi se zares prepoznala. Tokrat nisem sledila pričakovanjem drugih, ampak lastnemu občutku. Prav zato je ta projekt moj najbolj iskreni do zdaj," pravi pevka.

Lea Sirk se je odločila za redefinicijo svoje glasbene identitete. FOTO: Dejan Miličević

"Odločitev za disco funk zvrst ni posledica trenutnih trendov, temveč rezultat mojega umetniškega razvoja. Ta glasbeni žanr mi omogoča največ ustvarjalne svobode in prostor za izraz vsega, kar sem kot glasbenica skozi leta gradila. Moja nova glasbena smer je moj poklon muzikalnosti in energiji, ki povezuje generacije," je o spremembi glasbene smeri dejala Lea.