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Glasba

Lea Sirk: Tokrat nisem sledila pričakovanjem drugih, temveč lastnemu občutku

Ljubljana, 10. 06. 2026 18.47 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Eva Mavrič Polona Zoja Jambrek
Lea Sirk

Pevka Lea Sirk predstavlja najbolj drzno in avtentično ustvarjalno poglavje svoje kariere. Z novim zvokom, novo podobo in novo vizijo začenja obdobje, ki ga sama opisuje kot najbolj iskrenega do zdaj. Odločena, da ne sledi trendom, ampak jih raje postavlja, predstavlja singel Ti me pelješ v norost, ki je hkrati napoved albuma.

Lea Sirk se je odločila za popolno redefinicijo svoje glasbene identitete. Z novo ustvarjalno smerjo ne predstavlja zgolj nove glasbe, temveč popoln umetniški preporod, v katerem se prvič v celoti združijo njena muzikalnost, odrska karizma in avtorska svoboda. "Čeprav ta glasbena zvrst morda zveni lahkotno in plesno, velja za eno najzahtevnejših oblik sodobnega popa, saj od izvajalca zahteva veliko mero muzikalnosti in občutka za ritem. Dobrega groovea ni mogoče programirati, treba ga je odigrati, ga začutiti in živeti. Sama sem dolgo iskala zvok, v katerem bi se zares prepoznala. Tokrat nisem sledila pričakovanjem drugih, ampak lastnemu občutku. Prav zato je ta projekt moj najbolj iskreni do zdaj," pravi pevka.

Lea Sirk se je odločila za redefinicijo svoje glasbene identitete.
Lea Sirk se je odločila za redefinicijo svoje glasbene identitete.
FOTO: Dejan Miličević

"Odločitev za disco funk zvrst ni posledica trenutnih trendov, temveč rezultat mojega umetniškega razvoja. Ta glasbeni žanr mi omogoča največ ustvarjalne svobode in prostor za izraz vsega, kar sem kot glasbenica skozi leta gradila. Moja nova glasbena smer je moj poklon muzikalnosti in energiji, ki povezuje generacije," je o spremembi glasbene smeri dejala Lea.

Nova glasbena era je nastala tudi iz želje po nečem večjem, po močnejšem koncertnem doživetju, zato ima Lea jasno vizijo: da njena glasba zares zaživi na odrih: "Disco funk temelji na energiji med glasbeniki, občutku za groove in stiku z občinstvom, zato ima pomembno vlogo tudi bend, s katerim želimo ljudem podariti svežo koncertno izkušnjo, kjer se energija meri v reakciji občinstva." Celoten projekt zato ni zasnovan zgolj za digitalne platforme, temveč predvsem za močan koncertni in televizijski performans, kjer lahko njegova energija pride najbolj do izraza.

lea sirk pesem ti me pelješ v norost

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