Lea Sirk ima 'dvojnico' brez las

Leto 2018 je nedvomno leto Lee Sirk. Po uspehih na Emi, Eurosongu in Melodijah morja in sonca zdaj predstavlja nov singel in videospot za pesem Recept za lajf z raperjem Drillom. Kot smo že pisali, gre pevka v njem do "golega". A zgolj na glavi, na koncu pa se Lea tudi sreča s svojo obrito različico.

Kakšen "recept za lajf" meša Lea Sirk? FOTO: Zoran Abram Najnovejši izdelek Lee Sirk se imenuje Recept za lajf, ki ga je posnela z obalnim raperjem Drillom, v njem pa "zamesi" nekaj zanimivih konceptov in okusov. Pa ima kdo vsesplošni "recept za lajf"? Lea odgovarja, da ne."Recept za lajf je stvar vsakega posameznika in predvsem si mora vsak s svojimi sestavinami znati skuhati mineštro, ki jo bo sam jedel in mu bo konec koncev všeč. Moja je lahko všeč samo meni, za koga drugega nedvomno ne pride v poštev!" je prepričana uspešna pevka. "Pobriti lasje predstavljajo enega izmed obdobij mojega življenja," nam je nedavno zaupala. FOTO: Zoran Abram Recept za lajf je njen tretji letošnji singel. Evrovizijskemu Hvala, ne, ki ga od meseca maja po koncertih poje celotna Slovenija, je sledil Moj profil, s katerim je zmagala na Festivalu Melodije morja in sonca julija v Portorožu. Za gosta v pesmi, obalnega reperja Drilla, se je odločila, ker lahko "vsak pove svoj recept za življenje in se je rap v takšno pesem tako naravno usedel, da ni bilo dvoma". Oglejte si zanimiv videospot!