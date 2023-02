Lean Kozlar Luigi in Matjaž Jelen: Ostala je samo še tišina

"Pesem sem napisal, ko smo dve leti nazaj ostali zaprti v svoje domove. Vse je bilo prazno ... Ulice, ceste, trgovine. Vsi ljudje, ne samo glasbeniki, smo čutili strah, zaskrbljenost in nismo vedeli, kaj bo jutri. Takrat je nastala Samo še tišina, ki je takrat zame predstavljala pesem upanja, nek izhod iz neprijetne situacije. Pozabil sem na dejstvo, da še dolgo ne bomo nastopali, da so pred nami težki časi. Ta pesem je mene popeljala v nek drug svet," je o novi pesmi, pri kateri je prvič sodeloval z glasbenim kolegom in prijateljem Matjažem Jelenom , povedal avtor pesmi Lean Kozlar Luigi .

Lean pravi, da sta se z Matjažem spoznala na glasbenih odrih. "Delati in ustvarjati s tako legendo je nekaj, kar sem si želel od nekdaj," pove Primorec. "Ko Matjaž govori o zlatih časih skupine Šank Rock, se mi včasih zdi, da sem bil na tistih turnejah z njimi, res so živeli rock'n'roll in lepo se je učiti od nekoga, ki sem ga poslušal že od majhnih nog," je poln lepih besed glasbenik, ki je še razkril, da je Matjaž pod odrom točno takšen kot na odru, ko poje pred večtisočglavo množico. "Ravno to je tisto, kar pri njem najbolj cenim," je še priznal. Glasbenik je tokrat s štajerskim prijateljem sodeloval prvič.