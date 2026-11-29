Elektro-popevkarska mehkoba na prvencu Eve Pavli doživlja veličastno vstajenje. Skrajno prijeten, mladosten in zračen vokal enako nežne, a zrele romantične, in torej nikoli osladne verze, raznaša zelo lahkotno. A to je le damska polovica sijajnega albumskega zamaha. Senzibilnost celote v vseh desetih songih izdatno krepi skrbno izbrana in kljub žanrski členjenosti vedno odlično izvedena ritmična osnova. Vsak požirek Ledenega čaja ima poseben značaj! Album se pretežno pretaka v plesni dinamiki, ki jo lahko hvaležno prevzamemo tako na sproščeni hišni zabavi kot v dvoje na preprogi sredi dnevne sobe. Pogumno break-beatovsko Tu, ki jo Pavlijeva spretno začini s spremljajočo operno bravuro, kasneje simbolno nadgradi po obliki trapovsko sanjava, a pripovedno odločna Grem. Zakaj, ki vključuje še raperja Ezro, odkriva socio-angažirano obeležje, vzdolž smelo house-pospešene Kdaj pa kdaj (z gostom N3-jem) pa smo izzvani k zabavni milenijski samorefleksiji. Najbolj hitovski pa sta znani že od prej: Obrnem stran in V krogu. Vabil v ta magični indie-pop vrtninec nikoli dovolj! Eva Pavli in producent Hugo Smeh Hyu sta album Ledeni čaj snovala več let, pri tem pa gre znova spomniti na številne minule singlične izdaje tandema pevke-avtorice in producenta. Začenši z EP-jem Sreči (2021), ki je navdušil s songi Juno, Flora in Mižim. Albumski Ledeni čaj je unikatna kvalitetka, ki si jo je domače okolje resnično zaslužilo - in to ob pravem času.