Legenda Challe Salle na partiji golfa

"Tokrat sem se odločil za nekaj novega, za malo drugačen zvok in ritem in v končni fazi tudi za takšen videospot. V komadu ne slišite več klasičnega rapanja, ampak petje v mojem slogu. Pesem je čisto preprosta, govori o zabavi in o tem, kako je v resnici pomembno prijateljstvo. Ne glede na to v kakšni situaciji si, ti bodo pravi prijatelji vedno stali ob strani. Vsak od nas je za nekoga legenda in ima tudi svojo legendo – neko zgodbo ali pa tako dobrega prijatelja. Moja zgodba se vrti okoli vikenda, ko je konec vseh obveznosti v odraslem svetu in je čas, da s prijatelji pobegneš stran od stresa, se sprostiš in enostavno uživaš življenje," je o novi pesmi povedal Saša.