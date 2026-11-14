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Glasba

Legendarna Beatla znova skupaj: pripravljata zgodovinski spektakel

Las Vegas, 14. 11. 2026 09.23 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Paul McCartney in Ringo Starr

Glasbenika Paul McCartney in Ringo Starr bosta januarja znova združila moči na odru. Na dobrodelnem šovu Joeja Walsha se obeta nepozaben glasbeni večer, poln presenečenj in nepozabnih nastopov.

Legendarna Paul McCartney in Ringo Starr si bosta znova delila oder. Člana zgodovinske zasedbe The Beatles bosta namreč nastopila na prihajajočem dobrodelnem festivalu VetsAid, ki se bo odvil v začetku leta 2027. Novico je uradno potrdil ustanovitelj festivala in priznani rock glasbenik Joe Walsh, sicer znan kot član zasedbe Eagles.

Ringo Starr in Paul McCartney
Ringo Starr in Paul McCartney
FOTO: Reuters

Festival VetsAid ima humanitarno poslanstvo, saj ves izkupiček od dogodka namenja za pomoč vojaškim veteranom in ustreznim dobrodelnim organizacijam. 78-letni Joe Walsh je v uradni izjavi za javnost pojasnil svojo osebno motivacijo za organizacijo dogodka v Las Vegasu. "Ker sem pretekli dve leti preživel v dvorani Sphere in sodeloval z delavnimi ljudmi Las Vegasa, jim želim izkazati svojo hvaležnost in spoštovanje," je dejal. Ob tem pa dodal, da je mesto tako lepo poskrbelo zanj in za njegovo družino, da si šteje v posebno čast in privilegij vrniti nekaj tamkajšnji veliki skupnosti veteranov in njihovim družinam, ki pogosto potrebujejo podporo.

Poleg zgodovinskega nastopa McCartneyja in Starra bo dogodek postregel z izjemno raznolikim in kakovostnim glasbenim programom. Walsh je namreč k sodelovanju povabil številna uveljavljena imena sodobne rock in alternativne glasbe.

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Čeprav Ringo Starr šteje že častitljivih 86 let, Paul McCartney pa ima le dve leti manj, njuna energija na odru in v studiu preprosto ne pojenja. Oboževalci še vedno živo pomnijo njuno zadnjo združitev, ki se je zgodila leta 2024 v Londonu, ko sta na velikem finalu McCartneyjeve turneje Got Back Tour po petih letih spet nastopila skupaj. Dvorano sta takrat dobesedno spravila na noge z legendarnima uspešnicama Helter Skelter in Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise). A njuna skupna pot se tu ni ustavila. Potem ko sta leta 2023 svet ganila z izdajo Now and Then, čisto zadnje pesmi Beatlov, sta v začetku letošnjega leta znova združila moči. Rezultat je duet Home to Us, ki krasi McCartneyjev najnovejši studijski album The Boys of Dungeon Lane in dokazuje, da je kemija med njima še vedno močna.

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Paul McCartney Ringo Starr The Beatles Las Vegas koncert

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