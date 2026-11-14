Legendarna Beatla znova skupaj: pripravljata zgodovinski spektakel

Legendarna Paul McCartney in Ringo Starr si bosta znova delila oder. Člana zgodovinske zasedbe The Beatles bosta namreč nastopila na prihajajočem dobrodelnem festivalu VetsAid, ki se bo odvil v začetku leta 2027. Novico je uradno potrdil ustanovitelj festivala in priznani rock glasbenik Joe Walsh , sicer znan kot član zasedbe Eagles .

Festival VetsAid ima humanitarno poslanstvo, saj ves izkupiček od dogodka namenja za pomoč vojaškim veteranom in ustreznim dobrodelnim organizacijam. 78-letni Joe Walsh je v uradni izjavi za javnost pojasnil svojo osebno motivacijo za organizacijo dogodka v Las Vegasu. "Ker sem pretekli dve leti preživel v dvorani Sphere in sodeloval z delavnimi ljudmi Las Vegasa, jim želim izkazati svojo hvaležnost in spoštovanje," je dejal. Ob tem pa dodal, da je mesto tako lepo poskrbelo zanj in za njegovo družino, da si šteje v posebno čast in privilegij vrniti nekaj tamkajšnji veliki skupnosti veteranov in njihovim družinam, ki pogosto potrebujejo podporo.

Poleg zgodovinskega nastopa McCartneyja in Starra bo dogodek postregel z izjemno raznolikim in kakovostnim glasbenim programom. Walsh je namreč k sodelovanju povabil številna uveljavljena imena sodobne rock in alternativne glasbe.