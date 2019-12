Legendarna božična pesem: Povprečni singel, ki je postal nekaj več

Leta 1984 se je elita novega vala ( Boy George, George Michael, Bono, Duran Duran, Sting in drugi) zbrala in posnela priljubljeno pesem Do they know it's christmas, pesem, ki dandanes velja za legendarno. Pesem so takrat posneli, saj so hoteli z njo zbrati čim več sredstev za boj proti lakoti v Etiopiji. "V Afriki ta božič ne bo snega. Največje darilo, ki ga bodo dobili, je življenje tam, kjer nič ne raste, kjer ni dežja in kjer ni rek. ali sploh vedo, da je božič? Nazdravljamo na vas, dvignite čase vsi, nazdravljamo na njih, za vse pod tistim žgočim soncem. Ali sploh vedo, da je božič?" je le del besedila, s katerim je avtor Midge Ure (sicer član skupine Ultravox) ganil cel svet.

No, Midge, ne glede na priljubljenost pesmi, ne misli, da je Do they know it's christmas kaj posebnega. Meni, da je le običajen hit in da ljudje ne bi smeli pretiravati pri poveličevanju pesmi iz 80. let. "Velikokrat so me narobe citirali, češ da sem rekel, da je najslabša pesem, ki sem jo kdaj napisal. To seveda ni. Napisal sem marsikaj hujšega. A vseeno mislim, da je ta pesem samo 'okej', da ni nek presežek,"je za Yahoo Entertainementpovedal Midge Uru: "Priznam pa, da je pesem fenomen v določenem obdobju v glasbeni zgodovini. Kot posamezna pesem pa je ... Res, nič posebnega. Ni kot White Christmas, ki je klasika. Mislim, da je okej pesem, ki je postala veliko več, kot je kdorkoli misli, da bi sploh lahko postala."

No, pesem je leta 1984 na britanskih glasbenih lestvicah v samo štirih dneh dosegla prvo mesto in tam ostala naslednje tri tedne. S tem je pesem postala najbolje prodajan singel v zgodovini britanske glasbe. Samo v Veliki Britaniji so do danes prodali kar 3,8 milijona kopij pesmi in je s tem takoj za petami legendarni pesmi Eltona Johna Candle in the windiz leta 1997.