Legendarna Copacabana v pričakovanju Shakire

Shakirini oboževalci odštevajo ure do velikega nastopa kolumbijske zvezdnice, za katero pravijo, da: "Predstavlja moč, odpornost, vedno se vrača, se na novo izumlja. Je ikonična, vedno se znajde." Med neučakanimi obiskovalci je tudi 37-letni učitelj španščine, ki je medijem zaupal: "Kot učitelj španščine sem vedno poslušal njene pesmi in se vanje zaljubil. Globoko se nanašajo na moje življenje, na to, kdo sem."

Pred koncertom je zvezdnica v čustvenem odprtem pismu zapisala, da se je življenje, ki ga je gradila celo življenje, en dan zrušilo, a da je kot ženska kljub boleči ločitvi morala ostati močna zase in svoja sinova. "Življenje ženskam ne da miru, ko se nenadoma znajdejo same in nosijo vse s seboj."

Shakira je dejala, da se je od tistega trenutka morala popolnoma preoblikovati – kot mati, oskrbovalka, umetnica in ženska – in da je to obdobje rasti postalo hrbtenica njene dobe Las Mujeres Ya No Lloran. "To ni krik po maščevanju niti zastava žrtve. Ravno nasprotno, to je mirno priznanje, da jok ni več dovolj, da so tu otroci, ki jih je treba preživljati, računi, ki jih je treba plačati, življenja, ki jih je treba potisniti naprej. In to je mogoče storiti, in to dostojanstveno."

Shakira je povedala, da je med svojim potovanjem okoli sveta videla svojo zgodbo, ki se je zrcalila v obrazih drugih žensk. "In razumela sem, da je tisto, kar sem mislila, da je globoko osebna izkušnja, v resnici skupna biografija celotne generacije Latinoameričank." Poudarila je, da je bila podoba latinskoameriške ženske desetletja stigmatizirana kot "predana domu, tiha, drugotnega pomena. Ta podoba je zastarela. Današnja Latinoameričanka se je odločila, da gre naprej in postane oskrbovalka vsega. Je edina oskrbovalka, sprejema odločitve, vodi, gradi projekte, sama vzgaja otroke, če je treba."

Shakira je povedala, da se je to razumevanje poglobilo, ko je prispela v Brazilijo in izvedela, da 20 milijonov mater samohranilk vzgaja svoje družine praktično same. Rio je opisala tudi kot kraj, kjer narava sama ljudi spominja na to, kaj je resnično pomembno: ocean, luna, bobni na vsakem vogalu, občutek, da je življenje namenjeno plesu: "Ker je v tej prisotnosti ljubezen, sreča, smisel življenja. Ni vam ga treba iskati nikjer drugje."