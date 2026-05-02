Glasba

Legendarna Copacabana v pričakovanju Shakire

Rio de Janeiro, 02. 05. 2026 09.34 pred 35 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Polona Zoja Jambrek E.M.
Rio de Janeiro se pripravlja na veliki brezplačni koncert kolumbijske zvezdnice Shakire, ki se bo odvil na znameniti plaži Copacabana. Dogodek z naslovom Everybody in Rio bo postregel z največjim odrom doslej in želi preseči rekorde obiskanosti, ki sta jih postavili Madonna in Lady Gaga. Navdušeni oboževalci se že zbirajo pred hotelom Copacabana Palace, kjer je nastanjena pevka, v upanju, da jo bodo uzrli. V mestu medtem prodajalci ponujajo različne izdelke z njeno podobo, od majic do različnih spominkov.

Shakirini oboževalci odštevajo ure do velikega nastopa kolumbijske zvezdnice, za katero pravijo, da: "Predstavlja moč, odpornost, vedno se vrača, se na novo izumlja. Je ikonična, vedno se znajde." Med neučakanimi obiskovalci je tudi 37-letni učitelj španščine, ki je medijem zaupal: "Kot učitelj španščine sem vedno poslušal njene pesmi in se vanje zaljubil. Globoko se nanašajo na moje življenje, na to, kdo sem."

Pred koncertom je zvezdnica v čustvenem odprtem pismu zapisala, da se je življenje, ki ga je gradila celo življenje, en dan zrušilo, a da je kot ženska kljub boleči ločitvi morala ostati močna zase in svoja sinova. "Življenje ženskam ne da miru, ko se nenadoma znajdejo same in nosijo vse s seboj."

Shakira je dejala, da se je od tistega trenutka morala popolnoma preoblikovati – kot mati, oskrbovalka, umetnica in ženska – in da je to obdobje rasti postalo hrbtenica njene dobe Las Mujeres Ya No Lloran. "To ni krik po maščevanju niti zastava žrtve. Ravno nasprotno, to je mirno priznanje, da jok ni več dovolj, da so tu otroci, ki jih je treba preživljati, računi, ki jih je treba plačati, življenja, ki jih je treba potisniti naprej. In to je mogoče storiti, in to dostojanstveno."

Shakira je povedala, da je med svojim potovanjem okoli sveta videla svojo zgodbo, ki se je zrcalila v obrazih drugih žensk. "In razumela sem, da je tisto, kar sem mislila, da je globoko osebna izkušnja, v resnici skupna biografija celotne generacije Latinoameričank." Poudarila je, da je bila podoba latinskoameriške ženske desetletja stigmatizirana kot "predana domu, tiha, drugotnega pomena. Ta podoba je zastarela. Današnja Latinoameričanka se je odločila, da gre naprej in postane oskrbovalka vsega. Je edina oskrbovalka, sprejema odločitve, vodi, gradi projekte, sama vzgaja otroke, če je treba."

Shakira je povedala, da se je to razumevanje poglobilo, ko je prispela v Brazilijo in izvedela, da 20 milijonov mater samohranilk vzgaja svoje družine praktično same. Rio je opisala tudi kot kraj, kjer narava sama ljudi spominja na to, kaj je resnično pomembno: ocean, luna, bobni na vsakem vogalu, občutek, da je življenje namenjeno plesu: "Ker je v tej prisotnosti ljubezen, sreča, smisel življenja. Ni vam ga treba iskati nikjer drugje."

shakira koncert Copacabana plaža

KOMENTARJI3

bb5a
02. 05. 2026 10.08
V US noben več noče poslušat njenga fušanja, pa je šla mal na jug zastonj koncerte delat...
PSIHOTERAPEVT
02. 05. 2026 09.52
Jvla vas šakira in glupa muzika ki jo proizvaja ;)
zajfa
02. 05. 2026 09.56
👏👏👏👏👏
Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
Strta igralka po nenadni smrti nekdanjega partnerja in dolgoletnega prijatelja
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
Čudež, ki mu ni bil dan: vplivnež s posebno obliko glave osvaja internet
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Kašelj, ki traja več kot en teden: kdaj je lahko opozorilni znak
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
S Prijatelji še vedno služi milijone
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Majhen kuža, z levjim srcem
Vse v eni posodi: kosilo iz pečice v manj kot eni uri
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Naključni morilec
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
