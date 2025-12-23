Naslovnica
Legendarna izjava iz naše oddaje dobila pesem

Ljubljana, 23. 12. 2025 11.26

Avtor:
E.M.
Kvartet Duh

Za božič smo doma. Izjava iz naše informativne oddaje 24UR, ki je v vseh teh letih postala že zimzelena, je sedaj dobila še svojo pesem. Kvartet Duh je navdih sicer črpal kar sam pri sebi. Pred dnevi jih je namreč novinarka naše medijske hiše vprašala, kakšne načrte imajo za praznike, glasbeniki pa so izkoristil priložnost in se poklonil legendarnim besedam.

Gledalcem informativne oddaje 24UR se je v spomin zagotovo vtisnil televizijski vklop izpred ljubljanske pravoslavne cerkve, kjer nam je sogovornica v simpatični izjavi večkrat poudarila, da za božič ostaja doma. Z družino. 

Ko smo letos Slovence ponovno spraševali, kakšne načrte imajo za praznike, smo na ulici med drugim ustavili tudi fante iz Kvarteta Duh, ki so priložnost hitro izkoristili in se pošalili, da tudi on ostaja doma. Sedaj so iz tega ustvarili še pesem.

"Mi bomo za praznike doma. Kaj pa vi?" so se ob tem pošalili mladi glasbeniki, ki so na spletu poželi navdušenje nad zabavno pesmijo. "Ker jaz najraje sem doma. Doma najlepše se mi zdi. Ljubo doma, kdor ga ima. Biti doma me najbolj veseli," so zapeli.

Žiga Jelar tik pred božičem predstavlja Smeh in toplino

