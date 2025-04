Legendarna skupina Babilon ob 30. obletnici pripravlja presenečenje.

Uradno Babiloni nikoli niso razpadli ali imeli poslovilnih koncertov – še več, občasno so nastopali na različnih dogodkih. Člani Frenk Nova, Marijan Merljak, Dejan Tabor in Aleš Zibelnik so ves ta čas ostali dejavni v glasbenih vodah, bodisi skupaj bodisi v različnih zasedbah, zato jim je oder še vedno zelo domač.

Frenk Nova je pevec, avtor in multiinstrumentalist, Marijan Merljak je kitarist in avtor, Dejan Tabor pa bobnar in vokalist. Vsi so originalni člani Babilona, pred desetimi leti pa se jim je pridružil tudi klaviaturist in glasbeni producent Aleš Zibelnik. Leta 2019 so se pripravljali na preboj v tujino, takrat je bil z njimi tudi nekdanji reper in basist benda Žan Lublanski, ki pa zaradi osebnih razlogov ne bo več nastopal. Projekt se je zaradi koronavirusa leta 2020 ustavil in čakal na novo priložnost.

Vse skladbe so bile posnete v glasbenem studiu Zibelnik, skupina pa ima bogato glasbeno dediščino in glede na številne hite morda kakšnega od njih priredijo v sodobnejših trendih. Nekaj novih izvedb je že nastalo za posebne priložnosti z glasbenimi orkestri, poleg tega imajo tudi nekaj akustičnih izvedb, ki so bile posnete v živo v slovenskih televizijskih oddajah.