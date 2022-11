Legendarna slovenska rock skupina Sausages praznuje 30. obletnico

Rock skupina Sausages praznuje 30. obletnico delovanja. Legendarni rokerji so okroglo obletnico proslavili s koncertom v ljubljanskem Orto baru, kjer so poskrbeli za konkretno dozo rokenrola. Veliko dvorano so napolnili skoraj do zadnjega kotička, obiskovalci pa so bili nad videnim in slišanim navdušeni.