Legendarna zasedba The Rolling Stones napoveduje nov album

Frontman skupineMick Jagger je oboževalcem skupine sporočil, da potrebujejo še nekaj časa, da končajo s snemanjem albuma, ki pa že zdaj po njegovi oceni ''zveni kar dobro'', piše portal Ultimate Classic Rock.

Na albumu bodo tudi tri še neizdane skladbe Scarlet, Criss CrossinAll the Rage. Skladbo Scarlet so posneli v sodelovanju s kitaristom skupine Led Zeppelin Jimmyjem Pageom. Skupina je sicer nazadnje izdala novo izvirno skladbo letos aprila. Living in a Ghost Town je bila tako prva avtorska skladba po letu 2012. Člani zasedbe so prav tako aprila sodelovali tudi na virtualnem koncertu One World. Predvideni datum izdaje novega albuma, ki bo med drugim ponudil sedem instrumentalnih skladb, je 4. september.